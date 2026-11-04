충주 '아침 간편식 지원 조례안'에 교사 노조 반발.."학교 부담 가중"

AI 핵심 요약beta
- 충북교사노조가 4일 충주시 아침 간편식 조례안 폐기를 요구했다
- 노조는 위생관리와 섭취 지도를 학교에 떠넘긴다며 반발했다
- 학교 밖 아동급식카드 등을 활용한 직접 지원을 대안으로 제시했다
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기존 아동급식 지원·지역화폐 활용한 학교 밖 직접 지원 촉구
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 추진하는 결식 아동 아침 간편식 지원 조례안을 두고 충북교사노동조합이 학교 현장에 운영 책임을 떠넘긴다며 반발하고 나섰다.
충북교사노조는 4일 성명을 내고 지난달 26일 입법 예고된 '충주시 아침 간편식 지원에 관한 조례 제정안'의 전면 폐기와 학교 밖 직접 지원 방식으로의 전환을 요구했다.
노조는 조례안이 충주시에 지원계획 수립과 예산 지원만 맡기고 위생관리와 섭취 지도 등 사업 운영 책임은 학교장과 학교 현장에 부과하고 있다고 지적했다.
특히 학교는 식중독 예방 등 학생의 식품 안전을 관리해야 하는 공간인 만큼 별도 인력과 시설 없이 간편식 제공까지 맡기는 것은 교육 현장에 과도한 부담이라는 주장이다.
노조는 충북교육청의 유사한 시범사업도 예산 낭비와 위생·식품 안전, 학생 건강 문제 등으로 논란을 빚었다며 "실패한 정책 모델을 다시 추진해 학교 현장의 혼란과 갈등을 초래하고 있다"고 비판했다.
대안으로는 기존 '충주시 아동 급식지원 조례'에 따른 아동급식카드와 충주사랑상품권 정책수당 카드 등을 활용해 학교 밖에서 아동에게 식사를 직접 지원하는 방안을 제시했다.
노조는 충주시와 교육지원청의 지속적인 협의를 통한 대책 마련도 촉구했다.
그러면서 "결식아동을 위한 실효성 있는 복지 정책에는 협력하겠지만교육의 본질을 훼손하고 학교에 행정 부담을 강요하는 정책은 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com