포천시 대표 캐릭터 '포우리' 조형물 설치

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 3일 시청 광장에 대형 포우리 조형물을 설치했다
- 조형물은 낮에는 포토존으로 밤에는 LED 경관으로 활용된다
- 포천시는 조형물을 관광지와 축제장으로 옮겨 홍보에 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시청 광장에 시 대표 캐릭터 '포우리'를 활용한 대형 공기조형물이 설치됐다.
4일 포천시에 따르면 전날 시민들에게 친근한 볼거리를 제공하고 포천의 도시브랜드를 알리기 위해 시청 광장에 대형 포우리 조형물을 설치했다.
조형물은 가로 5.3m, 세로 4.6m, 높이 5.6m 규모로 제작됐다.
낮에는 시민들이 포우리와 함께 기념사진을 촬영할 수 있는 포토존으로 활용되며 밤에는 내부 LED 조명이 켜져 시청 광장에 색다른 분위기를 연출한다.
시는 향후 조형물을 주요 관광지와 축제·행사장 등으로 옮겨 설치할 예정이다. 시민과 관광객이 다양한 장소에서 포우리를 만날 수 있도록 하고 지역 관광자원과 축제·행사를 알리는 홍보 수단으로 활용한다는 계획이다.
포천시 관계자는 "시청을 찾는 시민들이 커다란 포우리와 함께 특별한 추억을 남기길 바란다"며 "앞으로도 다양한 공간에서 포우리를 선보이며 시민들과 소통하고 포천의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com