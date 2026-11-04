동두천무형유산대축제 8일 소요산서 열려

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 4일 무형유산대축제를 8일 개최한다고 밝혔다.
- 축제는 소요산 야외음악당에서 열리며 시민 누구나 무료 관람할 수 있다.
- 동두천민요·도당굿·이담농악 공연과 김산하 무대가 마련된다.
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 다양한 무형유산을 한자리에서 만날 수 있는 '동두천무형유산대축제'가 오는 8일 오후 1시 소요산 야외음악당에서 열린다고 4일 밝혔다.
동두천무형유산연합회가 주최하는 이번 행사는 지역 전통문화와 무형유산의 가치를 알리고 전승의 의미를 되새기기 위해 마련됐으며 시민 누구나 무료로 관람 할 수 있다.
행사에는 경기도 무형유산 제55호 동두천민요보존회와 동두천시 무형유산 제2호 하봉암도당굿보존회, 동두천시 무형유산 제3호 이담농악보존회가 참여한다.
각 보존회는 고유한 전통과 특색을 살린 공연을 선보이며 동두천 전통문화의 다채로운 매력을 시민들에게 소개할 예정이다. 초대가수로는 '미스트롯4' 출연자 김산하가 무대에 올라 축제 분위기를 더한다.
박형덕 동두천시장은 "동두천시의 무형유산을 묵묵히 전승해 온 보존회들의 공연을 한자리에서 감상할 수 있는 귀한 시간이 될 것"이라며 "무형유산의 역사적·문화적 가치를 시민들과 공유하고 세대 간 전통문화 공감대를 형성하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com