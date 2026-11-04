동두천시, 2027년 공공근로사업 참여자 80명 모집

AI 핵심 요약beta
- 동두천시가 4일 취업 취약계층 공공근로 80명을 모집한다고 밝혔다.
- 신청은 16일부터 18일까지 주소지 관할 동 행정복지센터에서 받는다.
- 사업은 내년 1월 4일부터 4월 23일까지 진행되며 시급은 1만700원이다.
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시가 저소득층 등 취업 취약계층의 생활 안정과 일자리 지원을 위해 '2027년 1단계 공공근로사업' 참여자 80명을 모집한다고 4일 밝혔다.
신청 기간은 오는 16일부터 18일까지 사흘간이다. 참여를 희망하는 시민은 오전 9시부터 오후 6시까지 주민등록상 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.
신청 자격은 사업 개시일 기준 동두천시에 주소를 둔 만 18세 이상 근로 능력자다. 가구소득이 기준 중위소득 70% 이하이고 세대 재산이 4억 원 이하여야 한다.
신청자는 신분증과 구직등록 확인증을 지참해야 한다. 동두천시는 신청자를 대상으로 소득과 재산 조회 등 자격 심사를 진행한 뒤 최종 참여자를 선발할 예정이다.
이번 공공근로사업은 2027년 1월 4일부터 4월 23일까지 약 4개월간 진행된다.
선발된 참여자는 공공건물 환경미화, 전통문화보존 지원, 도서관 자료실 운영 지원 등 분야에서 근무하게 된다.
근무시간은 하루 5시간이며 임금은 시간당 1만700원이다.
동두천시 관계자는 "공공근로사업이 취업 취약계층의 생활 안정과 재취업 준비에 도움이 되길 기대한다"며 "참여를 희망하는 시민들은 신청 기간과 구비서류를 확인해 기한 내 신청해 달라"고 말했다.
asj7376@newspim.com