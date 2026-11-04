전남광주특별시, 김장철 음식물쓰레기 특별 관리 실시

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 4일 김장철 쓰레기 특별관리를 밝혔다
- 광주권 시설 처리용량을 하루 540t으로 늘리고 반입시간을 연장한다
- 김장 부산물 전용봉투를 판매하고 자치구별 기동처리반을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 오는 16일부터 내달 18일까지 광주권에서 '김장철 음식물쓰레기 특별관리기간'을 운영한다고 4일 밝혔다.
이 기간 동안 광주권 5개 자치구의 공공음식물자원화시설 처리 용량을 평상시보다 20% 증량해 하루 최대 540t까지 처리하고 반입 시간도 2시간 연장할 계획이다.
또한 '김장철 음식물쓰레기 전용봉투'를 운영해 배춧잎, 무청 등 부피가 큰 김장용 채소류의 배출 불편을 해소하고 일반 생활폐기물과 혼합 수거·처리되는 문제를 개선한다.
전용봉투는 각 자치구 지정 판매소에서 구매할 수 있다.
판매가는 1장당 1400원으로 20리터 단일 규격으로 제작된다. 구체적인 판매처와 배출방법은 해당 자치구에 문의하면 된다.
기존의 무선인식(RFID) 종량기와 음식물류폐기물 전용수거용기를 이용한 배출방식은 그대로 유지된다.
배추·무·젓갈류는 염분을 제거하고 잘게 절단해 음식물쓰레기 전용용기에 배출하고 김장 부산물의 부피가 큰 경우에는 전용봉투를 구입해 사용해야 한다.
파뿌리, 양파껍질, 마늘껍질 등은 종량제 봉투에 배출하면 된다.
전남광주통합특별시는 음식물쓰레기 수거 지연으로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 각 자치구와 함께 기동처리반을 운영해 수거 상황을 점검하고 올바른 배출 방법을 지속 홍보할 계획이다.
상대적으로 김장철 음식물쓰레기 발생량이 적은 전남지역 22개 시·군은 공공음식물자원화시설(12개소) 가동률을 극대화하고, 민간 위탁처리 체계를 차질 없이 가동할 방침이다.
bless4ya@newspim.com