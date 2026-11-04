삼성생명, 지역 통합돌봄 모델 공개…화성 동탄서 12월까지 실증

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 4일 시니어 통합돌봄 모델을 공개했다
- 시니어 일상관리부터 안전확인·의료기관 연계를 지원한다
- 화성특례시와 12월까지 동탄에서 실증사업을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 시니어의 일상생활 관리부터 안전 확인, 지역 의료기관 연계까지 지원하는 지역사회 통합돌봄 모델 '시니어 커넥티드 케어(Senior Connected Care)'를 공개했다.
삼성생명은 오는 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 'AI Expo MARS 2026'에서 시니어 커넥티드 케어를 선보였다고 4일 밝혔다. 화성특례시가 주최하는 이번 AI 박람회에서 삼성생명은 헬스케어·스마트홈 분야인 'Real Life AI' 부문에 참가했다.
전시관은 시니어 주거공간과 통합관제, 지자체 협력 상담공간으로 구성했다. 관람객은 일상 케어부터 안전 확인, 의료기관 연계까지의 과정을 살펴볼 수 있다.
삼성생명은 데이터·임상의학·일상·생명·공공정책의 '5대 연결'을 통해 시니어가 살던 집과 지역사회에서 생활을 이어가는 'AIP(Aging in Place)'를 지원한다. 지자체가 지역별 복지 수요에 대응할 수 있는 운영모델도 제안한다.
이 모델은 안전 확인과 위급상황 대응을 넘어 임상의학적 근거를 반영한 알고리즘으로 시니어의 일상생활을 맞춤형으로 관리하는 것이 특징이다. 질환 예측, 활력 관리, 이상징후 감지 등 3대 핵심 알고리즘을 활용한다.
주거공간 센서와 웨어러블 기기로 수집한 생활정보를 분석해 생활 특성과 일상 활동 수준에 맞는 미션과 가이드를 제공한다. 생활정보가 바뀌면 미션과 활동 수준도 함께 조정한다. 질병 진단이나 치료 목적이 아닌 비의료 생활관리 서비스로, 건강한 생활습관 형성과 안정적인 일상 유지를 돕는다.
평소와 다른 생활패턴이나 안전 확인이 필요한 상황에서는 관제 담당자가 정해진 절차에 따라 정보를 확인하고, 필요한 경우 보호자나 지역사회 돌봄 담당자에게 전달한다. 의학적 평가나 진료가 필요하면 지역거점병원 등 의료기관의 서비스를 받을 수 있도록 안내·연계한다. 의료적 판단과 진료는 의료기관이 담당한다.
지자체가 지역별 돌봄 수요를 파악하고 보건소·의료기관·복지기관 등 지역자원을 연결할 수 있는 운영모델도 제시한다. 돌봄 수요와 서비스 운영정보를 토대로 지원 필요성을 살피고 서비스 제공 현황과 운영성과를 점검하는 방식이다.
삼성생명은 화성특례시와 함께 동탄 지역을 중심으로 오는 12월까지 실증사업(PoC)을 진행한다. 생활관리 미션·가이드, 생활정보 기반 관제, 안전 확인과 후속 대응, 지역거점병원·지자체 서비스 연계 등 주요 운영 절차를 현장에서 검증할 계획이다.
삼성생명 관계자는 "초고령사회의 통합돌봄은 시니어의 안전을 확인하는 수준을 넘어 평상시 일상을 지원하고 필요한 순간에는 의료와 지역사회 돌봄으로 연결되는 방향으로 발전해야 한다"며 "지역거점병원, 지자체와 함께 시니어가 살던 곳에서 안심하고 지낼 수 있는 통합돌봄 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com