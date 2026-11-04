'안산919취업광장' 18일 개최...20여 개 기업 참여 현장 면접

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 4일 오는 18일 안산919취업광장을 개최한다고 밝혔다
- 이번 행사에는 관내 기업 20여 개사가 참여해 현장 면접을 진행한다
- AI 이력서 사진과 취업 타로 등 맞춤형 프로그램도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 이력서 사진 촬영·퍼스널컬러 진단 등 취업 지원 부대행사 마련
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 18일 안산상공회의소 A동 4층에서 '안산919취업광장'을 개최한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 18일 오후 2시부터 4시까지 진행되는 이번 채용행사는 안산시일자리센터, 안산고용복지+센터, 안산상공회의소 중장년내일센터, 안산여성새일센터 등 지역 일자리 유관기관이 협업해 추진한다.
올해 네 번째이자 마지막으로 열리는 이번 행사에는 관내 기업 20여 개사가 참여해 구직자를 대상으로 1대 1 현장 채용 면접을 진행할 예정이다.
행사장에서는 구직자들의 취업 준비를 돕기 위해 인공지능(AI) 이력서 사진 촬영, 취업 타로 진단, 퍼스널컬러 진단 등 맞춤형 부대 프로그램도 함께 운영된다.
참가를 희망하는 구직자는 안내된 QR코드를 통해 참여기업 정보를 사전에 확인할 수 있으며 행사 당일 이력서 등 제출 서류를 지참해 방문하면 면접에 참여할 수 있다.
이민근 안산시장은 "인재를 찾는 기업과 취업 기회를 원하는 구직자 모두에게 실질적인 만남의 장이 되길 기대한다"며 "구직자와 기업 연결하는 현장 맞춤형 일자리를 확대할 것"이라고 밝혔다.
1141world@newspim.com