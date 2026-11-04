영광군, 민선 9기 55개 공약 실행 시동

AI 핵심 요약beta
- 영광군은 4일 민선 9기 공약사업 실천계획 보고회를 열었다
- 민생 안정과 미래 성장동력 확보를 위한 55개 공약을 추진한다
- 영광군은 12월 주민배심원 심의를 거쳐 계획을 최종 확정한다
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영광군이 민생 안정과 미래 성장동력 확보를 양축으로 민선 9기 55개 공약사업의 구체적인 실행에 나섰다.
영광군은 군청 대회의실에서 장세일 군수 주재로 전 부서장이 참석한 가운데 '민선 9기 군수 공약사업 실천계획 보고회'를 열고 사업별 추진 일정과 재원 확보 방안 등을 점검했다고 4일 밝혔다.
이번 보고회는 군민과 약속한 공약을 실질적인 정책으로 구체화하고 예상되는 문제점을 사전에 살펴 향후 4년간 안정적인 추진 기반을 마련하기 위해 열렸다.
민선 9기 공약은 산업경제 9건과 돌봄복지 12건, 미래교육 10건, 농산어촌 11건, 문화관광 11건, 혁신행정 2건 등 모두 55건이다. 일상에서 체감할 수 있는 민생정책과 미래산업 육성을 통한 지속가능한 성장전략을 함께 담았다.
산업경제 분야는 글로벌 청정수소 생산허브와 서남권 신재생에너지 산업벨트 구축을 비롯해 햇빛바람 에너지 기본소득과 소상공인 지원 확대를 추진한다. 돌봄복지 분야에는 영광형 돌봄특구 지정과 대상포진 지원 확대, 전 군민 대중교통 무료 이용, 경로당 급식체계 개선 등이 포함됐다.
미래교육 분야는 농어촌 학생 영어몰입 교육과 청년 메가챌린지 1억 프로젝트, 영광형 키즈카페 운영에 초점을 맞췄다. 농산어촌 분야에서는 맞춤형 농기계 지원과 공공형 계절근로제 도입, 어촌 인프라 개선, 섬 주민 여객선 차량 이동비용 지원 등을 추진한다.
문화관광 분야는 불갑산 관광개발과 물무산 지방정원 조성, 대표축제 위상 강화 등 체류형 관광 기반 확충에 주력한다. 혁신행정 분야에는 회의체계 개편과 공직자 악성민원 보호체계 구축을 담았다.
영광군은 이달 중 무작위 ARS 방식으로 주민배심원단을 모집하고 12월 심의·의결을 거쳐 공약 실천계획을 최종 확정할 방침이다.
장세일 군수는 "공약은 군민의 삶과 영광의 미래를 어떻게 바꿔나갈 것인지에 대한 약속이자 군정 운영의 나침반"이라며 "군민께 드린 약속을 하나하나 책임 있게 실천해 영광의 새로운 도약을 이뤄내겠다"고 말했다.
한편 영광군은 2025년 7월 공약실천 조례를 제정하고 추진 상황판 설치와 공약정보 홈페이지 개편 등을 통해 이행 상황을 공개해 왔다. 그 결과 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 개청 이래 처음으로 최고등급인 SA등급을 받았다.
ej7648@newspim.com