현대해상, 발달장애·발달지연 조기개입 지원 8개 팀 선정

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 4일 발달장애 조기개입 사업 8개 팀을 선정했다
- 선정팀은 1년간 아동 80명 이상 대상 대규모 임상을 진행한다
- 팀당 상금 1억5000만원과 연구비 최대 9억6000만원을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 발달장애·발달지연 어린이를 위한 조기개입 솔루션 공모사업 '아이마음 탐사대'의 최종 단계인 'SPACE 2'에 진출할 8개 팀을 선정하고 협약식을 열었다고 4일 밝혔다.
아이마음 탐사대는 현대해상이 후원하고 세브란스병원, 세이브더칠드런 코리아, 임팩트스퀘어가 공동 주관하는 3년간 총 150억원 규모의 사회공헌 프로젝트다. 발달장애·발달지연 어린이의 조기 발견과 개입을 위한 '골든타임'을 놓치지 않도록 혁신 솔루션을 발굴하고 효과를 검증해 확산하는 것이 목표다.
지난 1월 SPACE 1 단계에 진출한 12개 팀은 2~8월 팀당 10명 이상의 어린이를 대상으로 파일럿 임상·연구를 진행했다. 이후 파일럿 연구 결과와 SPACE 2 수행계획서를 종합 심사해 최종 8개 팀을 선정했다. 선정팀은 앞으로 1년간 팀당 80명 이상의 아동이 참여하는 대규모 임상연구를 수행한다.
최종 진출팀은 뉴다이브 컨소시엄, 서울대학교병원·울산과학기술원 컨소시엄, 솔리브벤처스 컨소시엄, 언어발전소 컨소시엄, 잼잼테라퓨틱스, 키키엑스 컨소시엄, 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 정신건강의학과 정서행동치료팀, 휴레이헬스케어 컨소시엄이다.
아동발달 전문성을 갖춘 병원·대학과 기술력을 갖춘 스타트업이 다수 선정됐다. 치료 대기가 길거나 지방에 거주하는 가정도 조기개입을 받을 수 있도록 비대면 솔루션을 갖춘 팀도 포함됐다.
현대해상은 파일럿 수행 과정에서 다수의 팀이 유의미한 가능성을 보임에 따라 당초 6개 팀으로 계획했던 SPACE 2 진출팀을 8개 팀으로 확대하고 예산을 추가 투입했다.
선정된 8개 팀에는 각각 상금 1억5000만원이 지급된다. 이와 별도로 솔루션 효과를 검증하는 임상·연구 비용으로 팀당 최대 9억6000만원을 지원한다.
협약식에는 운영위원장인 천근아 세브란스 어린이병원장과 정경선 현대해상 부사장, 세이브더칠드런 코리아·임팩트스퀘어 관계자, 선정팀 연구책임자 등이 참석했다.
현대해상 관계자는 "304개 팀의 지원을 통해 아동 발달 문제를 함께 풀고자 하는 사회 각계의 의지를 모을 수 있었다"며 "앞으로 1년간 대규모 임상·연구를 통해 과학적으로 검증된 솔루션이 발달장애·발달지연 어린이와 가족의 일상에 닿을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com