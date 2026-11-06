결혼정보회사 듀오, 커플매니저 전국 채용 실시

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 6일 전국 12개 본·지사에서 커플매니저를 채용한다고 밝혔다.
- 상담·매칭 직무로 나눠 고객 맞춤형 결혼컨설팅과 회원 관리를 담당한다.
- 서류 심사와 임원 면접을 거쳐 선발하며 온라인으로 지원할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 전국 12개 본·지사에서 고객 상담과 매칭 업무를 담당할 커플매니저를 채용한다고 6일 밝혔다.
듀오는 고객별 결혼관과 생활방식에 맞춘 결혼컨설팅 서비스를 제공하기 위해 커플매니저를 상담과 매칭 직무로 구분해 운영한다. 두 직무는 고객 정보를 공유하고 협력하며 서비스 전반을 담당한다.
상담 커플매니저는 신규 고객의 가입 상담을 진행하고 고객이 원하는 배우자상과 가치관, 성향 등을 파악한다. 이를 바탕으로 매칭 커플매니저와 소통하며 회원별 상담 내용이 매칭 과정에 반영될 수 있도록 지원한다.
매칭 커플매니저는 DMS(Duo Matching System)를 이용해 회원에게 적합한 만남 상대를 선별한다. 만남 이후에도 회원의 의견과 경험을 확인하고 피드백을 제공하는 등 지속적인 관리를 담당한다.
커플매니저에게는 결혼과 인간관계에 대한 이해, 고객과의 공감 및 소통 능력이 요구된다. 채용은 서류 심사와 임원 면접으로 진행되며, 합격자는 기본 소양교육과 직무 교육을 받는다.
듀오 관계자는 "고객에게 보다 전문적이고 세심한 결혼컨설팅 서비스를 제공하기 위해 서울 본사를 포함한 전국 12개 본·지사에서 커플매니저를 채용하고 있다"며 "31년간 축적해 온 노하우를 바탕으로 체계적인 직무 교육을 제공하고 있으며, 개인의 노력과 역량에 따른 보상 체계를 통해 커플매니저가 결혼 전문가로 성장할 수 있도록 지원하고 있다"고 설명했다.
듀오 커플매니저는 채용 홈페이지 또는 취업 사이트 잡코리아를 통해 온라인으로 지원 가능하다.
whitss@newspim.com