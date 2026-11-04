전남광주 곡성 토란, 고속도로 휴게소 입맛 잡는다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시농업기술원이 4일 곡성 토란 가공식품을 휴게소에 입점했다
- 토란 조롱이떡을 활용한 라면과 만둣국을 두 휴게소에서 판매한다
- 농업기술원은 토란 소비 확대와 지역 농산물 판로 확보에 나선다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 지역 특산물인 곡성 토란이 가공식품으로 변신해 고속도로 휴게소 이용객들의 식탁에 오른다.
전남광주특별시농업기술원은 곡성 토란으로 만든 '토란 조롱이떡'을 활용한 라면과 만둣국을 곡성휴게소와 백양사휴게소 천안방향 식당에서 판매한다고 4일 밝혔다.
이번 입점은 지난 5월 한국도로공사 광주·전남본부와 체결한 업무협약의 후속 성과다. 앞서 해남 고구마빵 '미니 구마'를 출시한 데 이어 두 번째 협력 사업이다.
지리적표시 제108호로 등록된 곡성 토란은 지역 대표 특화작목이지만 짧은 저장 기간과 특유의 아린 맛 때문에 원물 중심의 유통에서 벗어나 소비를 확대하는 데 어려움을 겪어왔다.
이에 농업기술원은 곡성군농업기술센터와 함께 토란의 아린 맛을 줄이고 가공 편의성을 높인 분말 소재를 개발했다. 이를 바탕으로 다양한 요리에 간편하게 활용할 수 있는 토란 조롱이떡을 상품화했다.
농업기술원은 이번 휴게소 입점을 계기로 토란 가공식품의 소비층을 넓히고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보에도 힘을 쏟을 방침이다.
김동관 전남광주통합특별시농업기술원장 직무대리는 "이번 입점이 곡성 토란을 다양한 연령층이 친숙하게 즐기는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com