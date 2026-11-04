네이버클라우드, 국방 AI 운용 체계 제안…중앙·현장 연계 강조

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드는 3일 IAMSEC 2026에서 국방 AI 인프라 방안을 제안했다
- 김유원 대표는 중앙·임무·현장 AI 연계 운용 체계를 강조했다
- 네이버클라우드는 휴먼 인 더 루프와 소버린 AI 도입을 주장했다
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군 통제권 유지·민간 기술 활용 강조
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버클라우드는 지난 3일 대전컨벤션센터에서 열린 '국제 육군 모델링·시뮬레이션(M&S) 학술 컨퍼런스 및 전시회(IAMSEC 2026)'에서 국방 인공지능(AI) 인프라 구축과 운용 방안을 제안했다고 4일 밝혔다.
김유원 네이버클라우드 대표는 기조연설에서 군의 AI 수요가 정보 수집 범위와 분석 주기, 임무 규모 등에 따라 증가한다며 중앙과 현장을 연결하는 AI 운용 체계가 필요하다고 설명했다.
구체적으로 대규모 AI 모델과 시뮬레이션을 담당하는 '중앙 AI 팩토리', 정보를 종합해 작전을 지원하는 '임무 AI', 통신이 끊긴 상황에서도 임무를 수행하는 '현장 AI'를 연계하는 방안을 제시했다.
AI의 신뢰성을 확보하기 위해서는 판단 근거를 교차 검증하고 중요한 행동에는 사람의 승인을 거치는 '휴먼 인 더 루프(Human-in-the-loop)' 방식이 필요하다고 강조했다. 데이터와 AI 모델, 인프라에 대한 통제권을 직접 확보하는 '소버린 AI' 환경도 제안했다.
아울러 국방 AI 기술 도입 과정에서 반복적인 실증과 개발을 확대하고, 인프라는 필요한 자원을 구독형으로 이용하는 방식으로 전환해야 한다고 주장했다.
김 대표는 "지휘부는 제도와 통제 체계를 만들고, 현장은 실증의 기회를 제공하며, 기업은 기술과 인프라를 제공해야 한다"고 말했다.
한편 네이버클라우드는 행사장에 국방 특화 AI 모델과 플랫폼, 클라우드 기술을 소개하는 전시 공간을 마련했다.
flurry327@newspim.com