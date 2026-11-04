CU, '우리 부대 응원전' 1위 제2해병사단…1000만원 간식차 지원

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일은 4일 CU의 부대 응원전에서 제2해병사단을 최다 응원 부대로 선정했다.
- 제2해병사단은 중복 응원 포함 3만3329건을 받아 전체 참여 부대 1위를 차지했다.
- CU와 하나은행·하나카드는 군종별 1위 부대에 약 1000만원 규모 간식을 지원했다.
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최다 응원 3만3329건
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일은 CU가 하나은행·하나카드와 진행한 '우리 부대 응원전'에서 제2해병사단이 최다 응원 부대로 선정됐다고 4일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난달 1일부터 14일까지 포켓CU에서 진행됐다. 고객이 응원할 군부대를 고르면 군종별 최다 응원을 받은 부대에 간식차를 지원하는 방식이다.
제2해병사단은 중복 응원을 포함해 3만3329건을 받아 전체 참여 부대 중 1위를 차지했다. 육군에서는 제22보병사단, 공군에서는 제10전투비행단, 해군에서는 제2함대사령부가 각각 가장 많은 응원을 받았다.
캠페인에는 약 2만명의 고객이 참여했다. 참여자 중 20~30대 비중은 약 50%였고, 50대는 21.1%, 40대는 15.8%였다.
BGF리테일은 현재 제2해병사단에서 복무 중인 가수 정동원의 팬클럽을 중심으로 해당 부대 응원 독려가 확산됐다고 설명했다.
CU와 하나은행·하나카드는 지난달 28일 제2함대사령부, 30일 제10전투비행단, 이달 3일 제2해병사단에 간식을 전달했다. 제22보병사단에는 이달 중 전달할 예정이다.
간식은 컵라면과 스낵, 음료 등으로 구성했으며 부대별 지원 규모는 약 1000만원이다. CU는 2024년에도 학교와 소방서를 대상으로 응원 캠페인을 진행하고 간식 등을 지원했다.
kji01@newspim.com