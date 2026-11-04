부산수산정책포럼, 'Fish hub' 정책 과제 논의…'동북아 허브' 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 4일 벡스코에서 수산물 공급망 정책포럼을 개최했다
- 포럼에서 부산의 동북아 수산물 유통·통상 허브 구축 방안을 논의했다
- 32개국 506개사가 참가하는 국제수산엑스포도 4일부터 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산 수산물 유통 경쟁력 강화 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국제 수산물 공급망이 재편되는 가운데 부산을 동북아 수산물 유통·통상 거점인 'Fish hub'로 육성하기 위한 정책 과제를 논의하기 위한 자리가 마련됐다.
부산시는 4일 오후 3시 벡스코 제1전시장 회의실에서 제21회 부산수산정책포럼을 개최된다고 밝혔다. 이번 포럼은 부산수산정책포럼이 주최·주관하고 부산시, 해양수산부, 국립부경대가 후원한다.
행사에는 부산시와 해양수산부, 대학·연구기관, 수산 유통 관련 단체와 기업 관계자 등 100여 명이 참석한다.
포럼은 개회식에 이어 기조강연, 주제 발표, 종합토론 순으로 진행된다. 김봉태 국립부경대 교수는 '수산물 물류의 세계적 흐름'을 주제로 글로벌 공급망 변화와 국제 물류 동향을 설명한다.
이성우 한국해양수산개발원 선임연구위원은 '동북아 Fish hub 구축을 위한 수산물 통상체계 제안'을 발표한다. 수산물 공급망을 확대하고 부산의 통상·물류 기능을 강화하기 위한 방안이 주요 내용이다.
종합토론은 강준석 국립한국해양대 석좌교수이자 전 해양수산부 차관이 좌장을 맡는다. 양영진 해양수산부 수산정책관, 홍순헌 부산시 정책협치특별보좌관, 마창모 한국해양수산개발원 수산연구본부장, 장하용 부산연구원 책임연구원, 박병염 수산물중도매인협회장, 이상하 선경 대표가 토론자로 참여한다.
토론에서는 수산물 공급망 확대와 물류 허브 조성을 위한 정부·지자체·연구기관·업계의 역할과 정책 과제를 다룬다.
포럼은 4일부터 6일까지 벡스코에서 열리는 2026 부산국제수산엑스포와 연계해 운영된다. 행사 기간 수산정책포럼관을 마련하고 부산 우수 수산물 홍보 행사도 진행한다.
올해 부산국제수산엑스포에는 32개국 506개사가 참가해 수산식품과 기자재, 스마트양식, 해양바이오 분야 전시와 교역 행사를 진행한다.
시는 포럼 논의를 바탕으로 수산물 유통·통상 경쟁력을 높이고 국제 공급망 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 구체화할 계획이다.
ndh4000@newspim.com