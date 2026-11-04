권순기 경남교육감 "남해·산청·통영·진주 교육혁신선도지역 지정"

AI 핵심 요약beta
- 경남교육청이 3일 남해·산청·통영·진주를 교육혁신선도지역으로 지정했다
- 4개 지역은 5년간 각각 100억원을 지원받아 맞춤형 교육을 추진한다
- 남해·산청·통영은 지역교육을, 진주는 우주항공·인공지능 교육을 강화한다
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지역 특성 반영 교육모델 개발
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 섬부터 우주항공까지 경남 남해·산청·통영·진주가 지역 여건을 반영한 교육 실험이 시작된다
경남도교육청은 교육부 주관 교육혁신선도지역 공모에서 도내 4개 지역이 최종 지정됐다고 3일 밝혔다.
남해군과 산청군, 통영시는 지역 맞춤형 교육 모델을 만드는 1유형에, 진주시는 지역 내 교육 격차 해소와 대학·기업 연계를 추진하는 2유형에 선정됐다. 지정 지역은 앞으로 5년간 각각 100억 원의 특별교부금을 지원받는다.
교육혁신선도지역 사업은 학생 수 감소와 지역 간 교육 격차에 대응하기 위해 교육청과 지방자치단체, 대학, 기업, 주민이 함께 지역 교육 모델을 구축하는 사업이다.
지역별 추진 과제는 차별화했다. 남해군은 초·중 통합학교 운영과 폐교를 활용한 워런케이션 프로그램을 추진한다. 워런케이션은 일과 배움을 결합한 체류형 교육 프로그램이다.
군은 소규모 학교와 대안교육을 결합한 '산청형 대안교육 벨트'를 조성한다. 통영시는 섬 지역 특성에 맞춘 무학년 이음학교와 권역별 맞춤형 교육 캠퍼스를 운영할 계획이다.
진주시는 구도심을 중심으로 과학·인공지능·우주항공 특화 교육을 추진한다. 지역 대학과 산업체를 연계해 교육 자원을 확충하고 지역 내 교육 격차를 줄이는 데 초점을 맞춘다.
도교육청은 공모 준비 과정에서 18개 시·군의 학생 수 변화와 학교 분포, 지역 자원을 분석했다. 교육지원청과 지방자치단체가 지역교육혁신협의체를 구성하도록 하고, 설명회와 설문조사를 통해 학부모와 주민 의견을 기획서에 반영했다.
앞으로는 지정 지역의 교육지원청과 지방자치단체가 협의체를 중심으로 사업을 운영한다. 이번 공모에서 선정되지 않은 시·군에는 로컬유학, 공동학교, 지역 연계 진로체험, 직업계고 산학협력 등을 지원해 추가 지정에 대비할 방침이다.
권순기 교육감은 "지역의 인구 감소와 소멸 위기를 교육청과 지방자치단체가 공동의 과제로 받아들인 결과"라며 "각 지역의 자연·역사·산업 자원을 활용한 교육 모델이 정착하도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com