[KS] 삼성 원태인, 1차전도 불펜 대기…박진만 감독 "이겨야 할 상황이면 준비"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성 원태인이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에서도 불펜에서 대기한다. 다만 삼성 박진만 감독은 향후 선발 복귀 가능성을 고려해 원태인에게 충분한 준비 시간을 주겠다는 뜻을 밝혔다.

삼성은 3일 수원KT위즈파크에서 KT와 2026 신한 SOL KBO KS 1차전을 치른다. 삼성은 최원태를 선발투수로 내세운 가운데 경기 후반 승부처에서 원태인을 투입할 가능성도 열어뒀다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 10월 31일 열린 KIA와의 PO 5차전에서 마무리 투수로 나와 1이닝을 막은 후 기뻐하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.02 wcn05002@newspim.com

박 감독은 이날 경기 전 원태인의 불펜 대기 여부에 대해 "이겨야 하는 상황이라고 판단되면 준비한다"라며 "오늘은 경기 후반에 준비하라고 넌지시 이야기했다"라고 밝혔다.

다만 원태인을 계속 불펜으로 활용하기는 어렵다는 점도 강조했다. KS는 최대 7경기까지 치러야 하는 만큼 선발투수로 복귀할 경우 충분한 준비 시간이 필요하기 때문이다.

박 감독은 "플레이오프와 한국시리즈는 다르다. 길게 가면 7차전까지 치러야 한다"라며 "(원)태인이도 선발과 불펜을 왔다 갔다 하기보다는 선발로 나가려면 준비할 시간이 필요하다. 본인이 준비할 시간을 어느 정도 줘야 할 것 같다"라고 설명했다.

원태인은 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제)에서 불펜투수로 변신해 삼성의 KS 진출에 힘을 보탰다. 마무리 김재윤이 전거근 부상으로 이탈하면서 구원투수로 보직을 옮겼고, 2차전과 3차전, 5차전에 등판해 3경기 3.2이닝 1실점, 1승, 평균자책점 2.45를 기록했다.

특히 PO 5차전에서는 6-1로 앞선 9회초 마운드에 올라 경기를 마무리했다. 선두타자 김선빈에게 볼넷을 내줬지만 이후 세 타자를 처리하며 직접 KS 진출을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인(왼쪽)이 10월 31일 열린 KIA와의 PO 5차전에서 마무리 투수로 나와 1이닝을 막아 한국시리즈 진출을 확정지은 후 강민호와 껴안고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.02 wcn05002@newspim.com

원태인도 팀의 우승을 위해서라면 어떤 역할이든 맡겠다는 각오다. 그는 이날 경기 전 "힘들긴 하지만 우승할 수만 있다면 이 몸 한번 바치고 싶은 마음이 크다. 한 번도 못 해봤기 때문에 올해는 꼭 우승하고 싶다"라고 말했다.

이어 "플레이오프에서는 한국시리즈에 올라가기 위해 보직 변경을 받아들였다면 이제는 우승을 위해 더더욱 받아들여야 한다"라며 "정규시즌에는 믿음에 보답하지 못했다고 생각한다. 가을에라도 만회할 기회가 왔다고 생각하고 열심히 던지겠다"라고 강조했다.

다만 선발과 불펜을 오가는 과정이 쉽지만은 않다. 원태인은 "선발은 내 컨디션에 맞춰 쉬고 캐치볼도 할 수 있는데 불펜은 그게 안 되더라"라며 "우리가 생각하는 경기는 다섯 경기다. 다섯 경기만 버티면 그 뒤에는 얼마든지 쉴 수 있으니 모든 걸 갈아 넣겠다"라고 각오를 다졌다.

삼성은 김재윤의 부상으로 불펜 운용에 어려움을 겪고 있다. 박 감독이 원태인을 경기 후반 승부처에 투입하는 방안을 고려하는 것도 이 때문이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열린 PO 2차전에서 마무리 투수로 등판해 1이닝을 깔끔하게 막았다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

하지만 KS에서는 선발진 운영도 중요하다. PO를 3선발 체제로 치른 삼성은 최대 7경기를 소화해야 하는 KS에서 추가 선발투수가 필요한 상황이다. 박 감독은 4차전 선발투수에 대해서도 말을 아꼈다. 그는 "지금 엔트리에 있는 선수 중 한 명이 준비하고 있다"면서도 구체적인 이름은 밝히지 않았다.

이어 "결국 1, 2차전이 중요할 것 같다. (원)태인이가 두 경기에서 대기하는 만큼 출전하느냐 하지 않느냐가 중요하다"라고 덧붙였다.

원태인이 1, 2차전에서 실제로 얼마나 많은 공을 던지느냐에 따라 이후 선발 복귀 시점도 달라질 수 있다. 등판하지 않거나 짧게 던진다면 선발 준비에 들어갈 여유가 생기지만 경기 후반 긴 이닝을 책임질 경우 일정 조정이 불가피하다.

삼성으로서는 원태인의 활용법이 KS 마운드 운용의 핵심 변수다. 당장 1차전 승리를 위해 불펜에서 활용할지, 시리즈 후반 선발 등판을 위해 아껴둘지 박 감독의 선택에 관심이 쏠린다.

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