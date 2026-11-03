가톨릭대 의정부성모병원, 결핵·만성폐쇄성폐질환 적정성평가 1등급

AI 핵심 요약beta
- 가톨릭대 의정부성모병원은 3일 결핵·COPD 평가에서 1등급을 획득했다
- 결핵 평가에서 97.4점을 기록해 전체 평균을 웃돌았다
- COPD 평가에서도 91.2점으로 평균을 크게 상회했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 가톨릭대학교 의정부성모병원은 건강보험심사평가원이 실시한 2025년 결핵 및 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성평가에서 모두 1등급을 획득했다고 3일 밝혔다.
병원에 따르면 결핵 적정성평가에서 의정부성모병원은 종합점수 97.4점을 기록해 전체 평균인 95.7점을 웃돌았다. 세부 지표에서는 결핵균 확인검사와 통상감수성검사, 신속감수성검사 실시율이 모두 100%로 나타났다.
만성폐쇄성폐질환 적정성평가에서도 종합점수 91.2점으로 전체 평균 71.9점을 크게 상회하며 1등급을 받았다. 폐기능검사 시행률은 90.1%, 흡입기관지확장제 처방 환자 비율은 99.5%를 기록했다.
주현수 의정부성모병원 호흡기내과 교수는 "호흡기질환은 정확한 진단과 적절한 치료뿐 아니라 환자가 꾸준히 치료를 이어갈 수 있도록 돕는 것이 중요하다"며 "개원 70주년을 앞두고 지역주민이 가까운 곳에서 믿고 치료받을 수 있도록 호흡기질환 진료의 전문성을 높여가다"고 말했다.
asj7376@newspim.com