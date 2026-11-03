양주시, 교육혁신선도지역 2유형 선정…140억원 규모 사업 추진

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 교육부가 추진하는 '교육혁신선도지역' 공모사업에 선정되며 지역 맞춤형 교육혁신을 위한 기반을 마련했다고 3일 밝혔다.

교육부는 이날 '2027년도 교육혁신선도지역 지정 결과'를 발표하고 전국 130개 신청 지역 가운데 43개 지역을 최종 선정했다. 양주시는 수도권 접경지역을 대상으로 하는 2유형에 포함됐다.

양주시는 3일 교육혁신선도지역 공모사업 2유형에 선정됐다. [사진=양주시]

양주시는 이번 사업을 통해 2027년부터 2031년까지 특별교부금 100억 원과 시비 40억 원 등 총 140억 원 규모의 교육혁신사업을 추진할 계획이다.

시는 앞서 지난달 29일 양주시의 오랜 숙원사업인 양주교육지원청 분리·신설이 확정된 데 이어 교육혁신선도지역에도 선정되면서 독립적인 교육행정 기반과 지역 맞춤형 교육정책을 함께 추진할 동력을 확보하게 됐다.

양주시는 그동안 동두천양주교육지원청과 교육발전특구 사업을 추진하며 구축한 교육협력 기반을 바탕으로 공모를 준비해 왔다.

신도시와 농촌·원도심 간 교육격차를 줄이기 위해 지역 대학과 기업을 연계한 교육기회를 확대하는 데 중점을 두고 학생과 학부모, 교원 등 시민들의 의견을 수렴했고 동두천양주교육지원청, 지역 대학, 양주시상공회 등 관계기관과 협력체계를 구축해 왔다.

양주시는 향후 교육발전특구 사업의 성과를 이어가며 ▲학교 간 교육격차 완화 ▲대학·기업 연계 진로·직업교육 강화 ▲학교 밖 교육기회 확대 등을 단계적으로 추진할 방침이다.

양주시는 교육부 후속 절차와 전문가 컨설팅을 거쳐 세부 운영계획을 구체화한 뒤 2027년부터 주요 사업을 본격 추진할 예정이다.

정덕영 양주시장은 "양주교육지원청 분리·신설에 이어 교육혁신선도지역까지 선정된 것은 양주교육의 미래를 위해 시민과 교육공동체가 함께 힘을 모아 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "양주가 아이들의 교육을 위해 선택하고 오래 살고 싶은 도시로 성장하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "양주의 아이들이 더 나은 교육기회를 찾아 다른 지역으로 떠나는 것이 아니라 양주 안에서 자신의 꿈을 키우고 미래를 준비할 수 있도록 하겠다"며 "양주교육지원청과 함께 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 교육도시 양주를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com