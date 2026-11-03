[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 11월 3일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 3일 경제·산업·금융 등 주요 기사를 선별한 뉴스레터를 배달했다
- 뉴스레터에는 메모리값 폭등과 삼성 수익성 격차 등 경제 기사가 담겼다
- 국립대 로스쿨 수당 논란과 보수 정치권 동향 등 다양한 이슈도 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
3일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲메모리값 폭등 속 애플 '방어' 삼성은 '직격탄'…수익성 격차 왜? ▲[단독] 국립대 로스쿨 교수들, '품앗이 채점'으로 5년간 수당 12억 챙겼다 ▲'보수 잠룡' 장동혁·오세훈·한동훈, 나란히 국회 행사 참석…바빴던 野 의원들 ▲8조원 털렸는데 "상황 파악" 늑장 대응…'멧돼지 관리' 챙길 때인가 ▲[피플N이슈] 안광섭 교수 "AI가 먼저 말 거는 시대…빅테크는 당신의 일상을 노린다" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.