효성굿스프링스, 고효율 펌프로 데이터센터 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 효성굿스프링스가 3일 데이터센터용 고효율 펌프 시장 공략에 나섰다
- 4~6일 데이터센터 코리아에 참가해 냉각용 펌프를 선보인다
- 고조파 모니터링 기능과 급수·소방·배수 제품군도 전시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 효성굿스프링스가 냉각부터 급수·소방·배수까지 아우르는 고효율 펌프 솔루션으로 데이터센터 시장 공략에 나선다.
효성그룹의 펌프 전문 계열사 효성굿스프링스는 오는 4~6일 서울 양재동에서 열리는 '데이터센터 코리아 2026'에 참가한다고 3일 밝혔다.
주력 전시 제품은 데이터센터 냉각용 '센서리스 인라인펌프'다. 올해는 고객 요구를 반영해 전기 파형의 왜곡 정도를 실시간으로 확인하는 '고조파 왜형률 모니터링' 기능을 새롭게 적용했다.
기존에는 별도 측정 장비로 확인해야 했던 데이터를 펌프에 탑재된 디스플레이에서 바로 볼 수 있도록 해 이상 징후 점검 편의성을 높였다. 인버터 일체형 구조와 센서리스 제어 기술을 적용해 에너지 손실을 줄이고 냉각 효율을 높인 것도 특징이다.
효성굿스프링스는 급수용 IE5 부스터펌프와 소방펌프 패키지, 건식 오배수 패키지도 전시한다. 냉각뿐 아니라 데이터센터 운영 전반에 필요한 제품군을 앞세워 종합 펌프 솔루션 공급사로 입지를 넓힌다는 계획이다.
김태형 효성굿스프링스 대표는 "AI 산업의 성장과 함께 데이터센터의 안정적인 운영과 에너지 효율을 뒷받침하는 펌프 솔루션의 중요성도 커지고 있다"며 "고효율 펌프 기술과 고객 맞춤형 제품 경쟁력을 강화해 데이터센터 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com