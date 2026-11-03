김해시, '민선 9기 시민배심원제' 운영…"공약 실현 가능성 평가 나선다"

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 3일 시민배심원 30명을 위촉하고 공약 점검에 나섰다
- 배심원단은 공약 추진 가능성과 조정 필요성을 심의한다
- 범시민소통위·무상점심 등 공약별 권고안을 마련한다
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시민 의견 반영 공약 계획 개선 예정
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시민들이 민선 9기 시장 공약의 추진 상황과 실현 가능성 점검에 나선다.
시는 3일 시청 대회의실에서 시민배심원 30명을 위촉하고 민선9기 시민배심원제 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.
시민배심원제는 공약 실천계획 수립과 이행 과정에 시민이 참여해 사업의 추진 가능성과 조정 필요성을 살펴보는 제도다. 운영 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위해 한국매니페스토실천본부가 배심원단 선정과 회의 진행을 맡는다.
배심원단은 이날 1차 회의를 시작으로 오는 10일과 17일 두 차례 추가 회의를 연다. 공약 담당 부서의 사업 설명과 질의응답을 들은 뒤 분임 토론과 전체회의를 거쳐 공약별 권고안을 마련한다.
심의 대상에는 범시민소통위원회 구성·운영, 경로당 주 7일 무상점심 지원, 여성장애인 친화 산부인과 전문병원 지정, 민간산후조리원 이용료 지원 등이다.
시는 추진 여건 변화로 조정이 필요하거나 대안 검토가 요구되는 사업을 심의 안건으로 선정했다. 공약별 조정 내용과 사유를 배심원단에 공개하고, 회의에서 나온 의견을 공약 실천계획에 반영할 방침이다.
시민배심원단은 19세 이상 시민 가운데 지역·성별·연령 등을 고려해 구성됐다. 시는 시민 참여를 확대하기 위해 배심원단을 매년 새로 구성할 계획이다.
정영두 시장은 "공약을 일회성 약속으로 끝내지 않고 시민과의 약속으로 책임 있게 이행하겠다"며 "시민배심원단의 의견을 반영해 실현 가능성을 높이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com