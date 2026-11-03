흑두루미 찾아든 순천만…월동 준비 분주

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 3일 흑두루미 약 1500마리 월동에 들어갔다
- 흑두루미는 지난해보다 3일 이른 10월 20일 첫 도래했다
- 순천시는 철새 서식지 보호와 조류인플루엔자 방역을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 순천만에 흑두루미 약 1500마리가 찾아와 본격적인 월동에 들어가면서 순천시가 철새 서식지 보호와 조류인플루엔자(AI) 예방 방역을 강화하고 있다.
3일 순천시에 따르면 지난 10월 20일 흑두루미 3마리가 처음 도래한 뒤 11월 2일 기준 약 1500마리로 늘었다.
올해 첫 도래 시기는 지난해보다 3일 빨랐으며 검은목두루미 2마리와 큰고니 3마리를 비롯해 기러기류 등 겨울철새도 잇따라 순천만을 찾고 있다.
순천만은 갯벌과 주변 농경지가 연결된 철새 월동지로 지난해에는 역대 최대인 흑두루미 8600마리가 겨울을 보냈다.
시는 철새들이 안정적으로 월동할 수 있도록 흑두루미 희망농업단지의 먹이터와 쉼터를 관리하고 서식지 보호와 AI 예방을 위한 방역 활동을 강화하고 있다.
시 관계자는 "올해도 많은 흑두루미가 순천만을 찾아오면서 본격적인 월동이 시작됐다"며 "흑두루미를 비롯한 다양한 겨울철새들이 안전하게 겨울을 보내고 다시 북상할 수 있도록 서식지 보전과 방역 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com