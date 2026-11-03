경남교육청·경남도, 6개 교육 현안 합의…"급식비 한끼당 140원 인상"

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내년 교육청 분담률 55%로 상향

급식 식품비 한 끼당 140원 인상



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청과 경남도가 내년도 학교급식 식품비 한 끼 단가를 140원 인상하는 등 주요 교육 현안 6건에 합의했다.

도교육청과 경남도는 3일 오전 경남도청 도정회의실에서 2026년 경남도교육행정협의회 정기회를 열고 이 같은 내용을 합의했다고 밝혔다.

권순기 경남도교육감(왼쪽)이 3일 오전 경상남도 도정회의실에서 박완수 경남지사와 2026년 경남도교육행정협의회 정기회를 열고 교육 협력 강화 등 6개 안건 합의서를 선보이고 있다.[사진=경남도교육청] 2026.11.03

양 기관은 올해 도·시군과 교육청이 각각 50%씩 부담한 학교급식 식품비 재원 분담률을 2027년부터 도·시군 45%, 교육청 55%로 변경하기로 했다. 학교급식 식품비 단가는 물가 상승분을 반영해 학생 1인당 한 끼에 140원 올린다.

단가 인상에 따라 학생 150명 기준 평균 급식 식품비는 초등학생의 경우 3610원에서 3750원으로, 중학생은 4120원에서 4260원으로 고등학생은 4450원에서 4590원으로 조정된다.

방학 중 아동 식사를 지원하는 '우리아이건강도시락' 사업은 기존 재원 분담률을 유지한다. 2027년에도 교육청이 40%, 도·시군이 60%를 부담한다.

지역 산업과 연계한 인재 육성에도 협력한다. 양 기관은 공동 전담반을 구성해 지역 산업계 수요에 맞는 인재를 발굴하고 교육과 산업 간 연계 체계를 마련할 계획이다.

통학 안전 분야에서는 지역 단위 통학안전 협의체의 운영을 지원하기로 했다. 교육청과 도는 광역 차원에서 협의체 활동을 뒷받침하고 통학·교통안전 관리 체계를 강화할 방침이다.

2027년도 지방자치단체 일반회계 전입금을 교육비특별회계 세출예산에 반영해 공립학교 운영과 교육환경 개선 등에 활용하기로 했다.

이번 합의안은 학교급식 식품비 분담률 조정과 단가 인상, 방학 중 아동 식사 지원 재원 분담, 지역 산업 연계 인재 육성, 통학안전 협의체 활성화, 교육비특별회계 세출예산 편성 등 6개 안건으로 구성됐다.

권순기 경남교육감은 "교육행정협의회를 교육 현안 조정에 그치지 않고 경남교육의 변화를 이끄는 협력 기반으로 발전시키겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com