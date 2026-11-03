나주정미소, 국제 스트릿댄스 무대로 탈바꿈

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나주 프린지리그 성료…전국 청년·댄서 집결

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주 원도심의 나주정미소가 국제 스트릿댄스 경연 무대로 변신하며 청년 문화예술 교류의 새로운 거점으로 주목받았다.

나주시는 동신대학교 주최·주관으로 나주정미소에서 열린 '2026 국제 스트릿댄스 대항전 나주 프린지리그'를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.

'국제 스트릿댄스 대항전 나주 프린지리그. [사진=나주시] 2026.11.03 ej7648@newspim.com

이번 대회는 나주시가 운영을 지원했으며 국내외 전문 댄서와 전국 각지의 청소년·대학생·시민들이 참여해 춤을 매개로 실력을 겨루고 교류하는 자리로 마련됐다.

첫날에는 시민 누구나 참여할 수 있는 K-POP 오픈 클래스를 열어 참가자들이 직접 안무를 배우고 스트릿댄스를 체험했다. 이튿날에는 고등부 1대1과 대학부 3대3, 일반부 1대1 등 부문별 배틀이 진행돼 참가자들이 기량을 선보였다.

국내외 전문 댄서들의 심사위원 쇼케이스를 시작으로 예선과 결승전, 시상식까지 이어지며 현장 열기를 끌어올렸다.

특히 이번 행사는 도시재생사업으로 조성된 나주정미소에 청년층이 선호하는 스트릿댄스와 K-POP 콘텐츠를 결합했다는 점에서 의미가 크다. 단순 관람형 공연에서 벗어나 시민 참여형 프로그램과 세대별 경연을 통해 청소년과 청년, 전문 예술인과 시민이 한자리에서 소통하는 문화 공간을 구현했다.

나주시는 이번 행사를 계기로 나주정미소를 원도심 복합문화 거점으로 육성하고 전국 단위 문화예술 행사와 주변 상권·관광자원을 연계해 방문객 유입을 확대할 계획이다.

나주시 관계자는 "도시재생으로 탄생한 나주정미소에 청년들이 즐기고 참여할 수 있는 문화예술 콘텐츠를 접목했다는 점에서 의미가 크다"며 "다양한 세대가 찾고 머무는 프로그램을 발굴해 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com