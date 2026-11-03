크래프톤, 지스타 2026서 5종 게임 체험 부스 운영

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게임별 특성 살린 부스 구성...신작 시연과 체험 기회 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 이달 19~22일 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2026'에 참가해 5종 게임의 체험 부스를 운영한다.

이번 전시에서는 지스타 참가 10년 연속을 맞아 '크래프톤 나우(KRAFTON NOW)' 콘셉트로 각 게임별 특성을 살린 부스를 구성했다. 신작 시연과 포토존, 관람객 참여 이벤트 등을 통해 다양한 체험 기회를 제공할 계획이다.

크래프톤이 이달 19~22일 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2026'에 참가해 5종 게임의 체험 부스를 운영한다. [사진= 크래프톤]

'PUBG'는 그룹 아이브(IVE)와의 협업을 중심으로 꾸민다. 아이브의 대표곡 '러브 다이브'를 모티브로 한 인게임 협업 콘텐츠를 현장으로 확장하고 PUBG의 전장 분위기와 아이브의 비주얼을 결합한 포토존을 마련한다.

석궁으로 타깃을 맞히는 사격 체험과 낙하산 투척 프로그램을 진행하며 키캡을 조합한 키링 제작과 포토카드 제작도 가능하다.

체험을 통해 스탬프를 모으면 굿즈를 획득할 수 있고 PUBG 이용자 인증을 완료한 방문객에게는 음료와 시그니처 쿠키를 제공한다.

'타래: 언바운드'는 게임 속 상징적인 오브제와 전통 건축 요소를 활용해 동양 다크 판타지 세계관을 구현한 부스를 선보인다. 신규 클래스 '투귀'를 최초로 플레이할 수 있는 시연 공간과 게임 속 캐릭터로 분장한 코스어와의 기념사진 촬영 포토존을 운영한다. 스팀 위시리스트 추가 이벤트도 진행한다.

'에이지 트위스터'는 두 명의 관람객이 함께 게임을 즐기는 2인 협동 시연 공간을 제공한다. 게임 속 캐릭터와 배경을 활용한 포토존에서 기념사진을 촬영할 수 있으며 스팀 위시리스트 추가 이벤트를 진행한다.

'왈츠앤잼'은 게임 시연과 함께 주인공 캐릭터를 만나볼 수 있는 포토존을 운영한다. 캐릭터 인형탈을 활용한 포토세션을 진행하며 포토존 사진을 SNS에 업로드하는 참여 이벤트도 마련한다.

'템빨용사'는 모바일과 태블릿 시연, 복고풍 도트 그래픽을 활용한 포토존을 선보인다. 게임 속 캐릭터가 된 듯한 사진을 촬영할 수 있도록 구성했다.

각 부스에서는 시연과 현장 이벤트에 참여한 관람객을 위한 IP별 굿즈를 제공한다. 크래프톤은 지스타 기간 동안 관람객과 함께하는 무대 프로그램도 운영할 예정이다.

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