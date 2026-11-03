광양시, 지출 줄이기에 '대학생 생활비 장학금' 중단 위기

AI 핵심 요약beta
- 광양시는 3일 대학생 생활비 장학금 예산을 내년 본예산안에서 제외했다
- 생활비 장학금은 올해 처음 시행돼 학생에게 연간 최대 350만원을 지급했다
- 재정 긴축으로 사업 재반영이 불투명해 정책 중단 우려가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 올해 도입한 대학생 생활비 장학금 사업이 재정 긴축 여파로 내년 본예산 수립안에서 빠지면서 시행 1년 만에 중단 위기에 놓였다.
3일 시 관계자에 따르면 "2027년 본예산 수립안에서 관련 예산이 제외되면서 담당 부서가 재반영을 요청할 방침이지만 수용 여부는 불투명하다"고 전했다.
이 사업은 정인화 전 시장의 핵심 청년 정책으로 당초 등록금 지원을 검토했으나 논란을 거쳐 생활비 지원 방식으로 올해 처음 시행됐다.
일정 요건을 충족한 34세 이하 전문대학·대학교 재학생에게 전액 시비로 연간 최대 350만원을 상·하반기에 나눠 지급하며 올해 지급액은 총 22억7000만원이다.
시는 2027년부터 지원 대상을 확대해 2029년 전 학년으로 넓힐 계획이었으나 재원 마련에 차질이 생기면서 정책 연속성에 대한 우려가 나오고 있다.
시는 내년 확보 가능한 순수 시비를 약 5800억원으로 추산하지만 부서별 예산 요구액이 약 8400억원에 달해 약 2600억원의 세출 조정이 필요한 만큼 각종 사업비와 직원 복지예산·초과근무 수당을 줄이고 박성현 시장의 일부 공약사업 시행도 미루고 있다.
광양시 관계자는 "사회복지·교육 등 전 분야에서 예산을 대폭 삭감하고 있는 상황"이라며 "추가 반영은 어렵다"고 말했다.
시의회는 사업 추진 단계부터 대학 미진학 청년과의 형평성과 재정 부담을 지적했으나 시는 학업에 따른 경제적 부담 완화와 인구 증가 등을 기대하며 사업을 추진해 왔다.
chadol999@newspim.com