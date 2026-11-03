민주당 경남도당, 사천시의원 제주 연수 중 부적절 행위로 중징계

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공식 연수에서 도덕성 문제 대두

정당 징계 후 의회 차원 대응 주목

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회 소속 한 의원이 제주도 공식 연수 과정에서 여성 직원에게 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기돼 소속 정당으로부터 중징계를 받은 사실이 확인됐다.

경남 사천시의회 전경[사진=뉴스핌DB]2026.11.03

특히 이번 논란은 시민 세금이 투입된 지방의회 공식 연수 과정에서 불거졌다는 점에서 지방의원의 공직윤리와 책임 의식이 도마에 올랐다.

3일 뉴스핌 취재를 종합하면 사천시의회는 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 2박 3일 일정으로 제주도 연수를 진행했다. 이번 연수에는 시의원 9명과 의회사무국 직원 14명 등 모두 23명이 참여했다.

논란은 연수 기간 저녁 식사 이후 이어진 2차 자리에서 한 의원이 여성 직원에게 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기되면서 불거졌다.

이와 관련해 더불어민주당 경남도당은 해당 사안에 대한 사실관계 파악과 내부 절차를 거쳐 해당 의원에게 중징계 처분을 내린 것으로 확인됐다.

민주당 경남도당 관계자는 "해당 의원으로부터 사실관계 확인했고 잘못을 인정하고 반성하고 있다"며 "피해자가 직접 피해를 호소한 사안은 아니지만 시의원로서 해서는 안 될 행위라고 판단해 중징계 처분을 내렸다"고 말했다.

이번 사안은 단순한 개인 문제로 보기 어렵다는 지적이 나온다. 연수는 의정활동 역량 강화와 정책 연구를 목적으로 시민 세금이 투입되는 공식 일정이기 때문이다.

지역 시민사회 관계자는 "시민 세금으로 진행된 공식 연수에서 이런 논란이 불거진 사실 자체가 안타깝다"며 "선출직 공직자는 그에 걸맞은 도덕성과 책임 의식을 보여야 한다"고 직격했다.

또 다른 관계자는 "정당 차원의 징계만으로 사안이 마무리돼서는 안 된다"며 "의회도 확인 가능한 사실관계를 점검하고 시민에게 책임 있게 설명해야 한다"고 요구했다.

최용석 사천시의회 의장은 "이런 일이 발생해 안타깝고 책임을 통감한다"며 "재발 시 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리하겠다"고 말했다.

뉴스핌은 해당 의원의 입장을 듣기 위해 전화 통화를 시도했으나 연락이 되지 않았다.

m25322532@newspim.com