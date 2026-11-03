장흥군의회 "통합소방본부 지휘권 장흥에 둬야"

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소방본부·특수대응단 등 기존 인프라 강조…광주 중심 운영 반발

[무안·광주·장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군의회가 통합소방본부의 지휘·총괄 기능을 장흥에 배치할 것을 요구하고 나섰다. 기존 전남권 소방행정 기반을 활용해 통합시 광역 재난 대응의 중심축으로 삼아야 한다는 주장이다.

장흥군의회 의원들은 지난 2일 전남광주통합특별시의회 무안청사 앞에서 기자회견을 열고 "통합소방본부의 지휘·총괄 기능을 장흥군에 둬야 한다"고 촉구했다고 3일 밝혔다.

송형곤 의장실 밖에서 기다리던 장흥군의원들은 본회의장으로 이동하던 송 의장과 민형배 시장을 만났으나 "장흥군의회와 특별시의회 간담회 한 번 합시다"는 말과 악수만 나눈 뒤 헤어졌다. [사진=조은정 기자] 2026.11.03 ej7648@newspim.com

의원들은 "장흥에는 전남권역 소방본부 청사를 비롯해 교육·훈련 시설과 119 특수대응단 등 소방행정 및 전문 대응 기반이 이미 구축돼 있다"며 "기존 시설과 기능을 유기적으로 연계해 통합시 전체를 아우르는 광역 재난 대응 거점으로 확대해야 한다"고 강조했다.

이어 조직과 청사 운영 계획에 장흥 배치를 반영하고 필요한 인력과 시설·예산 및 구체적인 추진 일정을 조속히 마련할 것을 민형배 통합시장에게 요구했다.

이번 요구는 통합소방본부의 광주 중심 운영에 대한 지역사회의 반발과 맞물려 있다. 통합시 출범에 따라 구성된 통합소방본부는 본부장 직속으로 소방 정책·소방 예산·소방 감사 등 3개 담당관과 10개 팀 규모로 운영되고 있다.

그러나 독립청사 없이 업무 공간이 분산되면서 본부장은 광주청사 내 옛 광주소방본부 사무실에 상주하고 있다. 담당관 3명 중 2명도 별도 민간 건물을 임차해 근무하는 상황이다.

옛 전남소방본부가 자리했던 장흥에서는 기존 소방 인프라를 활용하지 않은 채 광주권을 중심으로 통합본부를 운영하는 데 대한 반발이 커지고 있다.

한편 장흥군의원들은 기자회견 후 송형곤 특별시의회 의장과 면담을 요청했으나 성사되지 않았다.

송 의장이 민형배 통합시장과 차담 중이었기 때문이다. 이후 본회의장으로 이동하던 송 의장과 민 시장을 마주쳤으나 "장흥군의회와 특별시의회 간담회를 한 번 합시다"라는 인사말을 건네고 악수만 나눈 채 별도 면담 없이 헤어졌다.

ej7648@newspim.com