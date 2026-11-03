부산시의회 해도위, 공동어시장·교량·센텀2지구 점검…"예산안 적극 반영"

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오염토 정화부터 사업 지연까지 주요 현안 확인

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 공사 중단된 공동어시장 현대화 사업과 주요 교통시설의 안전관리 실태 현장 점검에 나섰다.

부산시의회 해양도시안전위원회는 전날 부산공동어시장과 주요 교량, 센텀2지구 도시첨단산업단지 조성 현장을 찾아 사업 추진 상황과 시설 관리 실태를 확인했다고 3일 밝혔다.

부산시의회 해양도시안전위원회가 지난 2일 부산시설공단 교량처의 현장 점검을 진행한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시의회] 2026.11.03]

이날 공동어시장에서는 현대화 사업 추진 현황과 오염토 정화 계획, 공사 재개 절차를 확인했다. 현대화 사업은 노후 위판시설을 개선하고 수산물 유통·물류 체계를 정비하는 사업이다.

사업 부지에서는 토양오염이 확인되면서 공사가 중단됐다. 앞서 1단계 철거를 마친 뒤 건축공사에 들어갔지만 오염토 정화와 검증 절차가 진행되면서 후속 공정이 멈춘 상태다.

위원들은 오염 범위와 정화 일정, 비용 부담 주체, 설계 변경 가능성을 점검했다. 관계기관에는 정화와 검증 절차를 조율해 공사 재개에 필요한 행정 절차를 신속히 진행하라고 요청했다.

공동어시장 현대화 사업은 2024년 착공해 2029년 말 또는 2030년 초 준공을 목표로 단계별 공사가 진행되고 있다. 그러나 오염토 정화 과정에서 추가 오염이 확인될 경우 사업 일정이 더 늦어질 가능성이 있다.

위원회는 부산시설공단 교량처에서 주요 교량의 안전점검과 보수·보강 추진 상황도 살폈다. 해상교량 통합관제센터와 스마트톨링 고객센터 운영 실태도 확인했다.

위원들은 "교량과 같은 주요 교통시설은 정기 점검과 보수·보강을 제때 시행해야 한다"면서 "사고나 재난에 대비한 상황 전파와 현장 대응체계도 상시 점검하라"고 주문했다.

센텀2지구에서는 산업단지 조성공사 진행 상황과 시설 이전 문제를 확인했다. 센텀2지구는 해운대구 반여동·반송동·석대동 일원 191만㎡에 산업·주거·문화 기능을 갖춘 도시첨단산업단지를 조성하는 사업이다.

사업 부지의 절반 이상을 차지하는 기존 시설의 이전과 보상 절차가 사업 추진의 주요 변수로 꼽힌다. 풍산 부산사업장 이전과 보상 협의가 지연될 경우 후속 공정과 전체 사업 일정에도 영향을 줄 수 있다.

위원회 시설 이전 지연으로 사업기간이 늘어나고 보상비가 증가할 가능성이 있다고 보고, 관계기관 간 협의를 통해 지연 요인을 해소하라고 요청했다.

윤지영 위원장은 "주요 현안사업의 진행 상황을 면밀히 점검하고 사업 지연에 따른 시민 불편과 재정 부담을 줄여야 한다"며 "교량 등 주요 시설의 안전관리에도 빈틈이 없어야 한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com