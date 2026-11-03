정성주 김제시장, 국회 찾아 국가예산 증액 '요청'

AI 핵심 요약beta
- 정성주 김제시장은 3일 국회를 찾아 내년 국가예산 증액을 요청했다
- 한병도 원내대표와 예결위원장 등을 만나 현안사업 지원을 건의했다
- 새만금 국가정원·로봇 팜 팩토리 예산 확보에 총력을 다했다
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새만금 국가정원·로봇 팜 팩토리 등 지역 성장 핵심사업 국비 반영 요청
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 정성주 김제시장은 내년 국가예산 확보를 위해 국회 주요 인사들을 잇달아 만나 지역 현안사업의 예산 증액을 요청했다고 3일 밝혔다.
김제시는 정부 예산안에 반영되지 않거나 규모가 부족한 중점사업의 국회 단계 증액을 위해 정 시장이 이날 국회를 방문해 총력 대응에 나섰다.
정 시장은 이날 한병도 더불어민주당 원내대표와 이광재 예결위원장, 윤준병 민주당 전북도당위원장 등을 차례로 만나 주요 사업의 필요성과 추진 당위성을 설명하고 국회 차원의 지원을 요청했다.
주요 건의사업은 새만금 국가정원 조성과 새만금 로봇 팜 팩토리 구축 등이다. 새만금 국가정원은 세계적 수준의 국가정원을 조성해 글로벌 관광거점을 육성하고 국토 균형발전을 도모하는 사업이다.
새만금 로봇 팜 팩토리는 미래농업 전환과 농업로봇 산업 육성을 위한 핵심 사업으로 제시됐다.
김제시는 이번 면담을 통해 국회 원내 지도부와 예결위원장 등에게 지역 현안사업을 설명하고 국회 심사 과정에서 예산 증액을 위한 협력 기반을 마련한다는 방침이다.
정성주 시장은 "국회 심사가 이어지는 연말까지 중앙부처와 국회를 중심으로 적극적인 사업 건의 활동을 펼쳐 예산이 최종 확정되는 순간까지 전방위적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com