경기도의료원 "의료취약계층 건강권 보장·공공의료 접근성 강화에 앞장"

AI 핵심 요약beta
- 경기도의료원은 3일 산하 6개 병원 모두 장애인 건강검진기관 지정을 완료했다고 밝혔다.
- 안성병원이 10월 15일 최종 지정서를 받으며 6개 병원의 지정 절차가 마무리됐다.
- 도의료원은 시설과 장비를 개선하고 수어 통역 지원 등 검진 환경을 강화했다.
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수어 통역 연계·편의 시설 확충 등 장애 유형별 검진 환경 개선
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의료원은 안성병원이 보건복지부로부터 장애인 건강검진기관으로 지정됨에 따라 수원·의정부·파주·이천·안성·포천병원 등 산하 6개 병원 모두 장애인 건강검진기관 지정을 완료했다고 3일 밝혔다.
도의료원에 따르면 이번 지정은 경기도의료원이 장애인의 건강검진 접근성을 높이고 장애인과 비장애인 간 건강격차를 해소하기 위해 산하 병원별로 추진해 온 검진 환경 개선과 의료서비스 기반 구축의 성과다.
경기도의료원은 '장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률'에 따라 병원별 시설과 장비를 개선하고 경기도농아인협회와 농아인 수어 통역 지원 업무협약을 체결하는 등 장애 유형과 특성을 고려한 환경을 조성해 왔다.
수원병원은 지난 2018년부터 서비스를 운영하며 2025년 보건복지부 장애인 건강검진 서비스 부문 최우수상을 수상한 바 있다. 이어 파주·이천병원이 2026년 4월, 의정부·포천병원이 2026년 8월 운영을 개시했다.
마지막으로 안성병원이 지난 8월 시설 공사를 준공하고 심의를 거쳐 10월 15일 최종 지정서를 발급받음으로써 산하 6개 병원의 지정 절차가 모두 마무리됐다.
장애인 건강검진기관은 장애인이 안전하고 편리하게 국가건강검진을 받을 수 있도록 편의시설과 검진장비를 갖추고 이동 및 의사소통을 지원하는 의료기관이다. 신체적 제약으로 의료기관 이용이 어려웠던 장애인의 예방적 건강관리와 질병 조기 발견을 돕는다.
이필수 경기도의료원장은 "장애인 건강권 보장과 공공의료 접근성을 더욱 강화하도록 최선의 노력을 다 할 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com