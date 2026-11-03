의정부시, 5억 7000여만 원 지방세 미환급금 일제정리 집중 기간 운영

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 3일 지방세 미환급금 집중 정리 기간을 운영했다
- 의정부시 미환급금은 1만5000여 건, 5억7000여만원에 달했다
- 시는 안내문 발송과 홍보를 통해 환급 신청을 독려할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 납세자가 찾아가지 않은 지방세 환급금을 돌려주기 위해 이달 말까지 '지방세 미환급금 일제정리 집중 기간'을 운영한다고 3일 밝혔다.
시에 따르면 10월 말 기준 의정부시 지방세 미환급금은 1만 5000여 건, 총 5억7000여만 원에 달한다.
지방세 환급금은 자동차세를 연납한 뒤 차량 소유권을 이전하거나 폐차·말소한 경우 지방소득세와 관련한 국세 경정, 착오 신고 등으로 발생한다.
시는 11월 중 아직 환급금을 수령하지 않은 납세자에게 안내문을 일괄 발송할 예정이다. 아울러 시청 전광판과 공동주택 승강기 TV 등 다양한 매체를 활용해 미환급금 조회와 환급 신청 방법을 알릴 계획이다.
미환급금은 위택스와 카카오톡 채널 '의정부시 지방세 상담'을 통해 조회하고 신청할 수 있다.
최산호 의정부시 세정과장은 "지방세 환급금 정리를 통해 납세자의 권익 보호에 힘쓰겠다"며 "시민들께서도 미환급금 여부를 확인하고 환급 신청에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com