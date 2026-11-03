대전교육청·공무원노조, 'AI 지원·복지 확대' 근무 개선 합의

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청과 교육청공무원노조는 2일 근무환경 개선 6개 안건에 합의했다
- 양측은 AI 구독료와 복지비 지원 확대, 방학 중 재택근무를 검토했다
- 특수업무수당 지급 추진과 전문인력 활용 등 업무 부담 완화에 뜻을 모았다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 교육청공무원노동조합이 인공지능(AI) 활용 지원과 복지 확대, 방학 중 재택근무 검토 등 근무환경 개선을 위한 6개 주요 안건에 합의했다.
3일 시교육청에 따르면 양측은 전날 열린 '2026년 지방공무원 노사협의회'에서 지방공무원 업무 부담 완화와 근무 여건 개선을 위한 방안에 뜻을 모았다.
이번 노사협의회는 노조 창립 20주년을 기념한 노사 간부 합동연수와 연계해 진행됐으며, 노사 간 소통과 협력의 폭을 넓히는 자리로 마련됐다.
주요 합의사항은 지방공무원의 업무 효율화를 위한 AI 구독료 지원, 교육시설관리단 신설 시 자체 전문인력 활용, 노조 연수 등 조직사업 활성화 협조, 학교 행정실 지방공무원의 방학 중 재택근무 도입 및 제도화 검토, 2027년 특수업무수당(중요직무급) 지급 추진, 맞춤형 복지비 상향 개선 등이다.
채정일 노조위원장은 "현장의 목소리를 전달하고 직원들의 근무환경을 개선할 실질적인 방안을 마련한 뜻깊은 자리였다"며 "공무원들이 안정적인 환경에서 업무에 전념할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
오석진 교육감은 "이번 합의가 행정업무 경감과 직원들의 건강관리, 복지 향상에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 교육 현장의 목소리에 귀 기울여 건강하고 안전한 근무환경 조성을 위한 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com