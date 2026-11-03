고흥 유자축제장 밤 풍경 먼저 관광객 맞는다

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 2일부터 12월 31일까지 축제장 야간경관을 개방했다.
- 초대형 유자 조형물과 유자마을 등 야간 볼거리를 선보인다.
- 고흥유자축제는 12일부터 15일까지 열려 다양한 행사를 진행한다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 제6회 고흥유자축제를 앞두고 축제장 야간경관 시설을 개방해 연말까지 관광객에게 야간 볼거리를 제공한다.
군은 지난 2일부터 12월 31일까지 유자축제장 2만9000㎡ 일원에 조성한 야간경관 시설을 개방한다고 3일 밝혔다.
주요 시설은 초대형 유자 조형물과 유자 마시멜로 포토존을 비롯해 유자마을 노랑 지붕과 벽화·유자라이트 아트 '루미너리아'·유자인들의 춤 조형물·유자전망대 등이다.
군은 축제에 앞서 야간경관을 개방해 방문객의 체류시간을 늘리고 인근 관광지와 지역 상권을 연계한 관광 소비 확대를 유도할 계획이다.
박규대 고흥군 축제위원장은 "축제 콘텐츠뿐 아니라 야간관광 콘텐츠에도 차별화를 더하고 있다"며 "연말까지 많은 분이 고흥을 찾아 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
제6회 고흥유자축제는 오는 12일부터 15일까지 풍양면 한동리 일원에서 열리며 1004 유자담기·나눔행사와 유자테라피·유자 만찬 시리즈·힐빙 유자 스파·유자 건강쇼핑 투어 등을 선보인다.
'유자향 비타민C 콘서트'에는 12일 장한별·황윤성·김범룡을 시작으로 13일 KCM·채연·울랄라세션·김현정이 출연하며 14일 벤·솔지·임정희·DK·먼데이키즈와 15일 최수호·전유진·은가은이 무대에 오른다.
chadol999@newspim.com