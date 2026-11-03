고흥군·사천시, 우주항공 특별법 연내 통과 힘 모은다

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 3일 우주항공복합도시 특별법 통과를 촉구했다
- 고흥군과 사천시는 9일 국회의사당 앞 결의대회를 연다
- 주민 500여 명은 서명부 전달과 피켓 퍼포먼스를 진행한다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군과 경남 사천시가 우주항공복합도시 특별법의 연내 국회 통과를 촉구하기 위해 공동 행동에 나선다.
고흥군은 오는 9일 국회의사당 앞에서 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법' 제정을 촉구하는 결의대회를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 대회는 문금주·서천호 국회의원이 대표 발의하고 여야 의원 41명이 공동 발의한 특별법의 조속한 통과를 요구하는 주민들의 뜻을 국회와 정부에 전달하고자 마련됐다.
현장에는 두 의원과 양 지자체 단체장 및 지방의회 의원을 비롯해 고흥·사천 주민 등 500여 명이 참여할 예정이다. 참가자들은 특별법 제정 촉구 서명부를 국회에 전달하고 피켓 퍼포먼스를 통해 법안 통과를 위한 공감대 확산에 나선다.
공영민 고흥군수는 "우주항공산업은 대한민국의 미래 100년을 책임질 전략산업이자 국가균형발전의 핵심 축"이라며 "특별법이 조속히 통과될 때까지 사천시와 긴밀히 연대하겠다"고 말했다.
고흥군은 우주항공복합도시 건설에 대비한 기본계획 수립 용역에 착수했으며 교육·문화·산업이 조화를 이루는 정주 여건 조성 기반을 마련할 방침이다.
chadol999@newspim.com