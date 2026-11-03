사천시, 지역보건의료 계획 수립 주민 설문조사…보건정책 방향 설정

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 3일부터 17일까지 시민 건강요구도 조사를 진행했다
- 조사는 건강문제와 의료서비스 이용 불편 등을 파악했다
- 시는 결과를 토대로 2027~2030년 보건의료계획을 수립한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수집 데이터 보건정책 수립 기초 자료
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 시민들이 느끼는 건강문제와 보건의료서비스 파악해 지역 여건에 맞는 정책 마련에 나선다.
시는 오는 17일까지 제9기 지역보건의료계획 수립을 위한 시민 건강요구도 조사를 진행한다고 3일 밝혔다.
지역보건의료계획은 지역보건법에 따라 지방자치단체가 4년마다 수립하는 법정 중장기계획이다. 지역의 건강 수준과 보건의료 여건을 바탕으로 관련 정책의 기본 방향과 추진 과제를 담는다.
설문은 지역의 주요 건강문제, 의료기관 이용 현황과 불편사항, 지역 내 의료서비스 이용 여건, 공공보건의료기관 기능 강화 수요, 통합돌봄 수요 등을 묻는 방식으로 진행된다. 보건의료정책 가운데 우선 추진해야 할 분야에 대한 의견도 조사한다.
시는 설문 결과를 지역 건강현황과 보건의료 자원·여건 분석 자료와 함께 검토해 제9기 지역보건의료계획의 추진전략과 세부 과제를 마련할 계획이다. 계획 적용 기간은 2027년부터 2030년까지다.
조사 대상은 만 19세 이상 사천시 거주 시민이다.
m25322532@newspim.com