보성군, '다 함께 걸어보성' 건강 실천 돕는다

AI 핵심 요약beta
- 보성군은 3일 군민 300명과 함께하는 건강걷기 행사를 연다고 밝혔다.
- 행사는 18일 향토시장과 동윤천 생태공원 일원에서 3.4㎞를 걷는다.
- 올바른 걷기 교육과 건강 홍보를 진행하고 완주자에게 기념품을 제공한다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 군민 300명 내외가 함께하는 건강걷기 행사를 열어 일상 속 걷기 실천 확산에 나선다.
군은 오는 18일 녹차골보성향토시장과 동윤천 생태공원 일원에서 '다 함께 걸어보성!' 행사를 개최한다고 3일 밝혔다.
지역사회 통합건강증진사업의 하나로 추진하는 이번 행사는 모바일 걷기 앱 '워크온'을 통한 개별 걷기 활동을 군민이 함께하는 대면 행사로 확대하고자 마련됐다. 참여를 희망하는 군민은 오는 17일까지 온라인으로 사전 신청하거나 행사 당일 현장에서 신청하면 된다.
참가자들은 녹차골보성향토시장에서 출발해 동윤천 생태공원 입구 데크길과 철도건널목 및 공원 둘레길을 거쳐 시장으로 돌아오는 약 3.4㎞ 구간을 걷는다. 현장에서는 올바른 걷기 자세 교육과 신체활동·비만 예방·영양 등 건강생활 실천을 위한 보건사업 홍보를 진행하며 완주자에게 기념품을 제공한다.
군 관계자는 "군민들이 함께 걷는 즐거움을 느끼고 일상에서도 걷기를 꾸준히 실천하는 계기가 되길 바란다"며 "누구나 쉽게 참여할 수 있는 신체활동 프로그램으로 건강한 생활 습관 형성을 돕겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com