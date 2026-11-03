정순욱 등 창원시의원 "창원시, 진해 미래 위해 공공기관 유치 나서라"

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"해양·항만 기반 활용 전략 필요"

전담체계 구축…유치 대상 공개"





[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시의원들이 공공기관 이전과 관련해 진해의 해양·항만 기반을 활용한 유치 전략 마련을 창원시에 공식 요구했다.

진해구를 지역구 둔 창원시의회 정순욱·배명갑·곽은정 의원은 3일 오전 10시30분 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "진해 공공기관 유치에 창원시가 적극 나서야 한다"고 밝혔다.

의원들은 "진해는 국가 해양·항만 정책을 이끌어가는 중심지가 돼야 한다"며 "국가사업이 확대돼도 관련 기관과 일자리가 다른 지역에 집중되면 주민이 체감하는 성과는 제한적일 수 있다"고 지적했다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 진해구를 지역구 둔 창원시의회 배명갑(맨 왼쪽)·정순욱(가운데)·곽은정 의원이 3일 오전 10시30분 창원시청 프레스센터에서 진해 공공기관 유치와 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.11.03

의원들은 진해의 항만 기반과 해양물류, 조선, 방위산업과의 연계 가능성을 근거로 유치 분야를 제시했다. 해양·항만 정책과 항만 운영·안전, 해운물류, 해양환경·안전 연구, 항만 배후단지와 연계한 산업기술 분야 기관 등이 포함됐다.

의원들은 "기관별 기능과 이전 요건, 정부 정책을 분석한 뒤 실제 배치 가능한 기관부터 선정해야 한다"고 주장했다.

의원들은 이날 창원시에 ▲진해 공공기관 유치 전담체계 구축 ▲유치 대상 기관과 우선순위 공개 ▲정부·관계기관 협의 강화 ▲진해신항 연계 유치 논리 마련 ▲추진 실적과 향후 계획의 정기적 시민 보고 등 5가지 사항을 요구했다.

의원들은 "단순 건의문 전달에 그치지 말고 주무부처, 공공기관, 경남도, 지역 국회의원과 실질적인 협의를 이어가야 한다"고 목소리를 높였다.

창원시는 지난 3월 2차 공공기관 유치위원회를 출범시키고 주력산업 분야 4곳과 해양·항만 분야 4곳 등 8개 기관을 유치 희망 대상으로 꼽았다. 해양·항만 분야에는 해양환경공단, 한국어촌어항공단, 해양수산과학기술진흥원, 한국해양조사협회가 포함됐다.

부산항 신항과 진해신항의 전체 59개 선석 가운데 36개가 창원 지역에 위치할 예정이라는 점도 시가 유치 근거로 제시하고 있다.

경남도 역시 지난달 국무조정실을 찾아 지역 전략산업과 연계한 9개 집중유치기관의 경남 이전 필요성을 정부에 건의했다.

의원들은 "창원시가 공공기관 유치에 노력하지 않았다고 단정하려는 것은 아니다"라며 "계획 발표를 넘어 구체적인 실행과 책임 있는 추진이 필요하다"고 목소리를 높였다.



정부의 2차 공공기관 이전 계획은 지역 산업과 연계한 전략적 배치를 중심으로 논의되고 있으며, 이전 대상과 지역은 정부 절차를 거쳐 확정될 예정이다.

news2349@newspim.com