양주시, 광적상권 소비진작 캐시백 행사 성황리 마쳐

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 3일 광적상권 소비진작 캐시백 행사를 성료했다
- 행사 기간 양주사랑카드 결제액의 20%를 캐시백으로 지원했다
- 총 1000만 원을 지원해 8000만 원 이상 소비를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 드론봇 페스티벌과 연계해 추진한 '광적상권 소비진작 캐시백 행사'를 성료했다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 광적면 지역상권의 소비를 촉진하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며 지난달 30일 드론봇 페스티벌 개막과 함께 시작된 행사는 시민들의 적극적인 참여로 조기에 종료됐다.
양주시는 행사 기간 가래비중앙로상점가와 광적상가번영회 가맹점, 드론봇 페스티벌 운영부스에서 양주사랑카드로 결제한 시민에게 결제금액의 20%를 캐시백으로 지원했다.
이번 행사에는 총 1000만 원 규모의 캐시백이 지원됐다. 양주시는 캐시백 재사용에 따른 소비를 포함해 광적상권에서 8000만 원 이상의 소비가 발생한 것으로 추산하고 있다.
캐시백 사용기한인 올해 말까지 추가 소비가 이어질 것으로 예상돼 지역 소상공인 매출 증대와 상권 활성화에 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.
특히 이번 사업은 양주사랑카드 운영대행사인 코나아이의 사회공헌 재원을 활용해 추진됐으며 별도의 시비 부담 없이 지역상권 소비 활성화를 지원한 것으로 전해졌다.
양주시는 이번 행사를 통해 드론봇 페스티벌 방문객의 지역상권 이용을 유도하고 가래비중앙로상점가와 광적상가번영회의 인지도를 높이는 계기가 됐다고 밝혔다.
시는 앞으로도 지역 축제와 상권을 연계한 소비진작 사업을 비롯해 광적상권 활성화를 위한 다양한 사업을 지속적으로 발굴할 방침이다.
양주시 관계자는 "이번 행사에 많은 관심과 참여를 보내주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역 축제와 상권을 연계한 소비진작 사업을 통해 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com