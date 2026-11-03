이열 부산시의원 "부산형 해양 MRO 산업 생태계 구축해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대형 선박 수리 시장 공백·경쟁력 약화

부산 해양 MRO 산업 생태계 구축 필요

이열 부산시의원(국민의힘, 연제구2)

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 가덕도 백옥포 대형 수리조선단지의 조속 추진과 부산형 해양 MRO 산업생태계 구축을 해야 한다는 목소리가 나왔다.

부산시의회 해양도시안전위원회 이열 의원은 3일 열린 제341회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "국내 수리조선산업의 기반 확충이 시급하다"고 밝혔다.

이 의원은 "국내 조선산업은 지난 수십 년간 신조선과 고부가가치 선박에 집중해 세계적인 경쟁력을 확보했지만 대형 선박 수리·개조 시장은 사실상 공백으로 남았다"고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "영도와 사하를 중심으로 수리조선 기반을 갖췄지만 중소형 선박 중심의 영세한 산업 구조와 대형 선박 수용시설 부족으로 산업 경쟁력이 약화되고 있다"고 꼬집었다.

이어 "친환경 연료 전환에 따른 선박 개조 수요와 한미 조선 협력 확대, 미 해군 함정 MRO 시장 성장이 부산 수리조선산업의 새로운 기회가 될 수 있다"고 강조했다.

HJ중공업은 올해 1월 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결해 향후 5년간 미 해군 지원함과 전투함 등 MRO 사업 입찰에 참여할 수 있는 자격을 확보했다.

이 의원은 지난 9월 해외 함정의 부산항 수리 수요가 있었지만 적절한 선석을 확보하지 못한 사례를 언급하며 "수요는 왔지만 정작 배를 받아 수리할 공간이 없었다"고 지적했다.

지난달 8일 열린 부산시의회 해양산업 정책토론회에서도 가덕도 수리조선부두를 지역 기업과 인력, 기존 수리조선업계와 연계해야 한다는 주장이 제기됐다.

부두 완공 이후 산업 육성에 나서면 시장 선점 기회를 놓칠 수 있는 만큼 지역기업 참여와 전문인력 양성, MRO 지원사업의 수주·취업 성과 관리 등을 선제적으로 준비해야 한다는 취지다.

이 의원은 "가덕도 대형 수리조선단지를 장기 표류사업으로 남겨서는 안 된다며 부산시가 해양수산부에 사업 추진을 지속적으로 요구해야 한다"고 주문했다.

또 "함정 MRO와 친환경 선박 개조, 조선기자재, 인력 양성, 인증·연구개발을 연계한 부산형 해양 MRO 산업생태계를 구축해야 한다"고 덧붙였다.

이 의원은 "해양수도 부산은 이름만으로 완성되는 것이 아니다"며 "국가정책을 부산의 산업과 기업, 기술과 일자리로 연결해 실질적인 성과로 증명해야 한다"고 강조했다.

ndh4000@newspim.com