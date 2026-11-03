전남광주시교육청 '비서실장 겸임 체제' 도마…"행정 공백" 우려

AI 핵심 요약beta
- 박진한 의원은 2일 비서실장 겸임에 따른 행정 공백을 지적했다
- 업무추진비 자료 부실과 지역 외 기념품 구매 관행을 비판했다
- 교육청은 지역 생산품 우선 구매와 왜곡 교재 재발 방지를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의회 행정사무감사에서 비서실장 겸임 체제와 행정 편의주의적 예산 집행 등이 도마에 올랐다.
3일 시의회에 따르면 박진한 시의원은 전날 교육청 비서실을 대상으로 행정사무감사에서 나섰다.
박 의원은 "통합 초기 조직의 안정화가 무엇보다 중요한 시기에 교육감 보좌를 총괄하는 비서실장이 교육청 조직기획담당관까지 겸임하면서 행정 공백이 우려된다"고 말문을 열었다.
이어 "업무추진비 등 감사자료의 부실로 행정의 신뢰성을 실추시킨 사례가 발생했다"며 비서진의 실무를 총괄하는 비서실장의 철저한 관리·감독 및 꼼꼼한 행정 체계 구축을 요구했다.
관행적인 예산 집행 태도도 짚었다. 그는 "약 200만원 규모의 기념품 구매 등 소액 집행 건마저 행정 편의에 끌려 인터넷 구매에 의존하고 있다"며 "지역 내에서도 충분히 조달할 수 있는 물품인 만큼 소액 예산이라도 지역 소상공인과 지역 생산품을 우선 구매하여 지역 경제 활성화에 앞장서야 한다"고 강조했다.
'리박스쿨 왜곡 교재' 논란도 언급하며 "교육청의 소극적인 태도"를 비판했다. 박 의원은 "당시 지적에 대해 방어적 해명으로 일관했을 뿐, 이후 구체적인 재발 방지책이나 개선 대책을 찾아보기 힘들다"며 "교육부의 '늘봄 허브' 등 정부 시스템 도입만으로 역사 인식 왜곡 문제가 모두 해결되었다고 판단하는 것은 안일한 태도"라고 꼬집었다.
이에 시교육청은 "비서실장과 조직기획담당관 업무를 겸임하는 과정에서 세세한 부분을 놓친 점이 있으며, 앞으로 행정 공백이 없도록 철저히 챙기겠다"고 말했다. 이어 "향후 기념품 구매 시 지역 생산품을 우선 구매하고 역사 인식 왜곡 관련 학교 자율성에만 맡기지 않고 수시 점검을 통해 리박스쿨과 같은 지적 사항이 재발하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com