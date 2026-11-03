진안 상전면 '우리동네 빠망장터' 운영…농어촌기본소득 소비 촉진

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 3일 상전면에서 농어촌 기본소득 소비를 위한 장터를 열었다
- 주민 300여 명이 참여해 지역 특산품과 상품을 구매했다
- 진안군은 지역 행사와 연계한 장터 운영을 이어갈 계획이다
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면 단위 가맹점 8곳 참여…지역상품 판매·3000원 바우처 제공
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 농어촌 기본소득의 지역 내 소비를 활성화하고 주민들의 상품 구매 편의를 높이기 위해 찾아가는 장터를 운영했다고 3일 밝혔다.
군은 이날 상전면 365화합센터 앞 광장에서 주민자치위원회 주관 평생학습프로그램 발표회와 연계해 '우리동네 빠망장터'를 열었다. 행사에는 주민 등 300여 명이 참여했다.
이번 장터는 인구와 가맹점 수가 상대적으로 적은 상전면 주민들이 다양한 지역상품을 가까운 곳에서 구매할 수 있도록 마련됐다.
진안군 내 다른 면의 가맹점들이 직접 상전면을 찾아 주민들이 먼 거리를 이동하지 않고도 여러 지역의 상품을 접할 수 있도록 했다.
행사에는 면 단위 가맹점 8곳가량이 참여해 두부와 장류, 보리쌀, 포도즙, 사과, 선식, 들기름, 꿀 등 지역 특산품을 판매했다.
또 농어촌 기본소득으로 2만원 이상 결제한 주민에게는 현장 공감마실카페에서 사용할 수 있는 3000원권 바우처를 제공해 장터 이용을 독려했다.
진안군은 앞으로도 면별 주민자치 행사와 지역축제 등을 활용해 빠망장터를 운영하고 지역 여건에 맞춘 소비 촉진 사업을 이어갈 계획이다.
gojongwin@newspim.com