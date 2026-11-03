익산시, 미세먼지 불법배출 감시 강화…민간감시단 현장 투입

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 3일 하반기 미세먼지 민간감시단 운영을 시작했다
- 민간감시단은 불법소각과 비산먼지 등 오염원을 집중 점검한다
- 악취 순찰과 비상저감조치 확인, 예방 홍보도 함께 추진한다
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계절관리제 연계 순찰·계도…대기오염 배출시설 관리 실태 확인
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민 건강과 쾌적한 생활환경을 위해 미세먼지 불법배출 예방과 대기오염원 관리에 나섰다.
익산시는 하반기 '미세먼지 불법배출 민간감시단' 운영을 시작하고 대기오염 우려 지역과 민원 발생 지역을 중심으로 현장 감시 활동을 강화한다고 3일 밝혔다.
시는 민관 협력 기반의 예방 중심 관리체계를 구축하기 위해 2020년부터 매년 민간감시원을 운영해 왔다.
이번 하반기에도 미세먼지 계절관리제와 연계해 생활 주변 오염 요인을 집중적으로 살피고 불법배출 예방을 위한 순찰과 계도 활동을 추진한다.
민간감시단은 생활폐기물과 영농폐기물 불법소각, 공사장 비산먼지 발생, 대기오염물질 배출시설 관리 실태 등을 중점적으로 점검한다.
이와 함께 악취 배출업소 순찰 및 신고, 고농도 미세먼지 비상저감조치 이행 여부 확인, 환경관리 개선 지원 등도 진행한다. 위반 사항이 발견되면 관계 부서와 협력해 신속하게 조치할 계획이다.
사업장과 시민을 대상으로 미세먼지 저감 및 불법배출 예방 홍보도 병행해 자발적인 환경관리 참여를 유도할 방침이다.
lbs0964@newspim.com