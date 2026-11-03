무안군, 7일 불무공원서 '온마을 예술장터' 개최

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 3일 7일 불무공원서 예술장터를 연다고 밝혔다
- 공연·체험·플리마켓을 결합해 가을 문화행사를 마련했다
- 국악·오페라 공연과 가족 체험, 스탬프 투어를 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 공연과 체험·장터를 결합한 문화예술 행사로 주민들에게 특별한 가을 나들이를 선사한다.
무안군은 오는 7일 오전 10시 무안읍 불무공원에서 '온마을 예술장터'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 주민과 방문객들이 일상 속 가까운 공원에서 문화예술을 즐기고 가을의 여유를 만끽할 수 있도록 기획됐다. 공연과 체험 프로그램은 물론 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓을 함께 운영해 다채로운 즐길 거리를 제공한다.
공연 무대에는 국악과 오페라를 비롯해 버블쇼 등이 오른다. 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 무드등 만들기와 나만의 굿즈 제작 등 체험 프로그램도 마련된다.
특히 군민과 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓에서는 다양한 먹거리와 볼거리를 선보인다. 체험 부스와 플리마켓을 돌며 도장을 모으는 스탬프 투어도 진행하며 참여자에게는 소정의 기념품을 증정한다.
정대술 무안군 문화예술과장은 "이번 예술장터가 군민들이 일상에서 문화예술을 즐기는 기회가 되길 바란다"며 "가족과 이웃이 함께 불무공원을 찾아 가을 정취를 느끼시길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com