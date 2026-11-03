전주시, 농산물산지유통센터 운영실태 점검…유통 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 3일 농산물산지유통센터 2곳 운영실태를 점검했다
- 시는 시설·장비 관리와 안전점검, 등기 현황 등을 확인했다
- 점검 결과를 운영 효율화와 지원사업 개선 자료로 활용할 방침이다
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국비·지방비 투입 시설 사후관리 강화…농산물 상품화·판로 확보 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 농산물의 안정적인 유통과 품질 경쟁력 강화를 위해 산지유통시설 관리 실태를 살피고 운영 효율성 개선에 나섰다고 3일 밝혔다.
시는 지난달 28일부터 이날까지 전주농협과 전주원예농협이 운영하는 농산물산지유통센터(APC) 2곳을 대상으로 시설과 장비 운영·관리 실태를 점검했다.
농산물산지유통센터는 농가에서 생산한 농산물을 집하, 선별, 포장, 저장해 도매시장과 대형유통업체 등에 공급하는 핵심 유통시설이다. 농산물 품질을 균일하게 관리하고 농가의 안정적인 판로 확보를 지원하는 역할을 한다.
이번 점검은 지난 8월 관내 산지유통센터 4곳에 대한 운영현황 전수조사에 이어 진행됐다. 국비와 지방비 등이 투입되고 사후관리기간이 남아 있는 시설의 사용 적정성을 확인하고 운영 효율성을 높이기 위한 취지다.
주요 점검 내용은 지원시설과 장비의 실제 사용 여부 및 관리 상태, 시설 안전점검 이행 여부, 건물등기부등본을 통한 근저당권 설정과 부기등기 현황 등이다.
시는 시설 운영 과정에서 발생하는 현장 애로사항과 개선 의견도 청취해 향후 관리체계 개선에 반영할 계획이다.
전주농협 APC는 배, 복숭아, 양파, 미나리 등을 취급하고 있으며 전주원예농협 APC는 배, 복숭아, 딸기, 양파 등을 주로 취급한다. 특히 전주원예농협 APC는 자동화된 선별·포장 설비를 갖춘 스마트 산지유통시설로 운영되고 있다.
시는 이번 점검 결과를 토대로 시설과 장비의 활용도를 높이기 위한 개선 사항을 검토하고 산지유통시설 운영 개선 및 관련 지원사업 추진을 위한 기초자료로 활용할 방침이다.
lbs0964@newspim.com