전북교육청, '학생 문학상' 공모…4개 분야 60작품 선정

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 3일 초·중·고 학생 문학상 공모전을 시작한다고 밝혔다.
- 공모 주제는 ‘나를 살게 하는 힘’이며 시·소설·수필·극을 모집한다.
- 작품은 9~13일 접수하며 수상작 60편은 12월 8일 발표한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 학생들의 문학적 재능 발굴과 창의적인 자기표현 기회를 확대하기 위해 문학 작품 공모에 나선다고 3일 밝혔다.
전북교육청은 초·중·고 학생을 대상으로 학생 문학상 공모전을 '나를 살게 하는 힘'을 주제로 학생들이 일상에서 느낀 생각과 감정을 문학 작품으로 표현하고 자신의 문학적 감수성과 창작 역량을 키울 수 있도록 마련했다.
공모 분야는 시(동시 포함), 소설(동화 포함), 수필, 극 등 4개 분야다. 시는 초·중·고 학생 누구나 참여할 수 있으며 소설과 극은 초등학교 4~6학년 및 중·고등학생, 수필은 중·고등학생이 응모할 수 있다.
작품 분량은 시 2편 이내(1~2쪽), 소설 10쪽 이내(소설 9~12쪽, 동화 4~7쪽), 수필 3쪽 내외(2~5쪽), 극 7쪽 내외(6~9쪽)다.
작품 접수는 오는 9~13일 온라인으로 진행한다. 네이버 계정으로 로그인한 뒤 지정된 접수 링크를 통해 제출하면 된다.
참가자는 전북교육청 누리집 공지사항에서 지정 서식을 내려받아 작성해야 한다. 수상작은 12월 8일 발표한다. 시상식은 12월 17일 열릴 예정이다.
시상 규모는 4개 분야 총 60작품으로 대상 수상자에게는 15만원, 최우수상 10만원, 우수상 5만원 상당의 문화상품권과 전북교육감상이 수여된다.
천호성 교육감은 "문학은 자신의 마음을 들여다보고 타인의 삶을 이해하며 세상을 바라보는 시야를 넓혀주는 소중한 배움"이라며 "학생들이 일상에서 자신을 지탱해 주는 힘을 발견하고 이를 자신만의 언어로 자유롭게 표현하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com