전북도, 마을단위 통합농업경영체 도입 모색…농촌 고령화 대응

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4일 전북연구원서 포럼 개최…도·시군·농협 관계자 50여 명 참여

공동 농지·인력·농기계 활용…생산비 절감과 농업 생산성 향상 방안 논의

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농촌 고령화와 농업인력 감소에 대응해 마을 중심의 공동영농체계 구축과 농업경영 효율화 방안 마련에 나선다고 3일 밝혔다.

전북도는 오는 4일 전북연구원 컨퍼런스홀에서 '전북형 마을단위 농업경영체 도입방안 모색 포럼'을 개최한다.

전북특별자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.11.03 lbs0964@newspim.com

전북농어업·농어촌위원회 농업소득분과 주최로 열리는 이번 포럼에는 도와 시·군 담당 공무원, 농협 관계자 등 50여 명이 참석해 마을단위 통합경영체계 구축 방향을 논의한다.

전북형 마을단위 농업경영체는 개별 농가 중심의 영농방식에서 벗어나 마을 구성원들이 농지와 인력, 농기계 등 농업자원을 공동 활용하는 경영체계다.

품목 선정부터 재배방식, 자재 구입, 농작업까지 영농 전반을 통합적으로 계획하고 관리하는 방식이다.

도는 이를 통해 개별 농가의 영농 부담을 줄이고 농업자원 공동 활용과 영농 규모화를 바탕으로 생산비 절감 및 생산성 향상을 추진할 계획이다.

특히 고령화와 인력 부족으로 개별 영농이 어려운 농업인도 지속적으로 농업활동을 이어갈 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.

포럼에서는 황영모 전북연구원 선임연구위원이 '전북형 마을단위 농업경영체 도입 방안'을 주제로 기조발표에 나서 통합경영체계 구축을 위한 정책 방향을 제시한다.

이어 농림축산식품부 담당 사무관이 '공동영농확산지원 사업 추진 방향'을 발표하고 늘봄영농조합법인 대표가 실제 운영 사례와 성과, 발전 방향을 공유한다.

종합토론에서는 전북의 농업 여건에 적합한 통합경영체계 구축 방안과 시·군 단위 확산을 위한 정책 과제를 집중적으로 논의할 예정이다.

도는 포럼에서 나온 연구 결과와 현장 의견을 검토해 전북형 마을단위 농업경영체 도입 방안을 구체화하고 신규사업 추진을 위한 정책 기반을 마련할 방침이다.

lbs0964@newspim.com