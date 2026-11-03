익산 희망연대, 17일 포럼 개최...만경강 보전·활용 미래전략 모색

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- 익산 희망연대가 17일 만경강 보전·활용 포럼을 개최한다.
- 포럼에서 생태·역사·문화·관광 발전 방향을 논의한다.
- 전문가 4명과 시민들이 만경강 정책 과제를 토론한다.
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학계·시의회·시민단체 전문가 4명 참여…시민 의견수렴과 발전방안 논의
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산의 대표적인 자연생태 자원인 만경강의 보전과 지속 가능한 활용 방안을 모색하는 시민 토론의 장이 마련된다.
익산 희망연대는 오는 17일 오후 7시 만경강문화관 다목적실에서 제53차 희망포럼 '다시 만경강을 묻다: 어떻게 보전하고 활용할 것인가?'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 포럼은 만경강 관련 정책의 변화와 추진 과정을 살펴보고 생태, 공간, 역사, 문화, 관광 등 다양한 관점에서 미래 발전 방향과 과제를 논의하기 위해 마련됐다.
발제는 김보국 전북연구원 부원장이 맡아 '익산 만경강 정책의 변화와 과제'를 주제로 발표한다.
토론에는 김상욱 원광대학교 산림조경학과 교수, 김순덕 익산시의회 산업건설위원장, 신귀백 익산근대문화연구소 소장, 이종진 만경강N 회장 등 4명이 참여한다.
김 교수는 생태·공간·탐방·이용 전략을, 김 위원장은 시의회 관점에서 만경강 활용정책의 성과와 과제를 다룬다. 신 소장은 만경강의 풍경과 미학을, 이 회장은 시민 관점의 관광·생태·생활 활용 방안을 제시할 예정이다.
특히 발제와 토론 이후에는 시민 질의응답과 의견 청취 시간을 마련해 만경강 보전과 활용에 대한 지역사회의 다양한 목소리를 수렴할 계획이다.
lbs0964@newspim.com