완도군, 150억 투입 복합문화도서관 2029년 개관

AI 핵심 요약beta
- 완도군이 3일 150억원 규모 복합문화도서관 건립을 추진했다.
- 도서관은 2027년 8월 착공해 2029년 4월 개관할 계획이다.
- 주민들은 학습공간과 주차장, 평생학습 운영 등을 건의했다.
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[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 150억원을 투입해 독서와 학습·문화 활동을 아우르는 복합문화도서관 건립에 나선다. 2027년 8월 착공해 2029년 4월 개관할 계획이다.
완도군은 완도 청년센터에서 복합문화도서관 건립 주민 설명회를 열고 사업 추진 현황과 건축 계획을 공유했다고 3일 밝혔다.
설명회에는 완도교육지원청 장학사와 어린이집연합회 관계자, 도서관 이용자, 주민 등 40여 명이 참석했다. 군은 사업 경과와 설계 계획, 향후 일정을 설명하고 주민 의견을 수렴했다.
복합문화도서관은 완도읍 군내리 782-13번지 일원에 지상 4층 규모로 조성된다. 어린이 자료실과 종합 자료실, 다목적 공간 등을 갖춰 군민들의 독서·교육·문화 활동을 지원할 예정이다.
군은 2023년 사업 타당성 조사를 시작으로 이듬해 기본계획을 수립했다. 문화체육관광부의 공공도서관 설립 타당성 사전 평가에서 적격 판정을 받았으며 지난해 지방재정 투자심사와 공유재산 심의 등 관련 절차를 마쳤다.
올해는 공공건축 심의와 설계 공모를 거쳐 지난 6월 당선작을 선정하고 기본·실시설계 용역 계약을 체결했다. 향후 계약 심사 등 행정절차를 거쳐 2027년 8월 착공하고 2029년 2월 준공한 뒤 같은 해 4월 개관할 방침이다.
주민들은 설명회에서 청소년 집중 학습공간 마련과 주차 공간 확보, 평생학습 프로그램 운영 등을 건의했다. 평생교육관과 도서관 통합 조성 여부에 대한 질문에는 별도 사업으로 추진한다는 군의 설명이 이어졌다.
군 관계자는 "군민 의견을 적극 수렴해 지역 특성과 수요를 반영한 문화시설로 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com