전남광주 도시철도건설본부, 지하철 2호선 홍보TF 꾸려

전체 공정률과 분야별 공정률 공개
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 도시철도건설본부는 도시철도 2호선 사업의 시민 이해를 돕고자 홍보전담팀(TF)를 꾸렸다고 3일 밝혔다.
TF는 7개 팀 총 10명으로 구성됐으며 도시철도건설 누리집 정비, 사회관계망서비스(SNS) 채널 개설을 완료해 정보 공유 기반을 마련했다.
인스타그램 및 페이스북 계정을 통해 공사 현장 소식 등 4건의 게시글을 올렸고 전남광주특별시 대표 계정의 도시철도 관련 게시글 5건을 연계해 홍보했다.
도시철도건설 누리집도 정비해 '본부소식' 게시판을 신설해 본부 내 행사 및 회의, 자체 홍보 추진 사항을 전달하고 있다.
시민의 관심이 높은 도시철도 2호선 전체 공정률과 분야별(토목·건축·소방 등) 공정률을 공개해 투명성을 대폭 높였다.
매주 1회 사회관계망서비스(SNS)에 공사 현장 사진과 영상을 게시하고 매월 한차례 누리집을 통해 최신 공정률을 지속적으로 제공할 예정이다.
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